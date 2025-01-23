المحرق، البحرين: أقامت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، مؤتمرها الدولي السنوي "نحو مستقبل مستدام" وذلك بحضور سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، السيد خالد حسين تقي والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، السيد جيفري جوه، وكبار مسؤولي طيران الخليج إلى جانب مديري المحطات والمطارات في الشبكة العالمية للناقلة الوطنية.

تضمّن حفل الافتتاح كلمة ألقتها سعادة الوزيرة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، أشارت فيها إلى العلاقة القوية التي تجمع بين قطاعي السياحة والطيران، والى الفرص الكبيرة التي توفرها شبكة الناقلة الوطنية وأثرها الإيجابي على تعزيز السياحة في مملكة البحرين وجذب المزيد من السياح، مضيفةً بأن مثل هذه اللقاءات تقدم منصة مثالية لمناقشة آخر التطورات في كلا القطاعين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، السيد خالد حسين تقي في كلمته على أهمية التعاون والابتكار لضمان مستقبل مستدام لصناعة الطيران، موضحاً أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الرؤى حول أهداف طيران الخليج واستراتيجياتها للعام المقبل، مع التركيز على الارتقاء بتجربة المسافرين من خلال مواصلة تعزيز مقومات الربط الجوي وتقديم خدمة عملاء استثنائية.

وتضمن برنامج المؤتمر ورش وجلسات نقاشية تناولت مواضيع مثل التوافق الاستراتيجي وتقدير الأداء المتميز وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون إلى جانب التركيز على أبرز الاتجاهات والتحديات والفرص في صناعة الطيران. وقد أتاح برنامج المؤتمر الفرصة لبناء وتقوية العلاقات بين موظفي طيران الخليج في البحرين وزملائهم في الخارج.

تم خلال اليوم الأول من المؤتمر تكريم مديري المحطات والمطارات المتميزين، تقديراً لأدائهم المتميز وإسهاماتهم الكبيرة في النجاح المستمر للشركة، فقد قام الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، السيد جيفري جوه، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في طيران الخليج القبطان قاسم إسماعيل،بتسليم جوائز الأداء التشغيلي الاستثنائي لعام 2024 لمديري مطارات، حيث حصلت محطة البحرين على جائزة أفضل أداء من حيث الالتزام بالمواعيد كما حازت محطة موسكو على جائزة أفضل أداء من حيث السلامة، بينما حصلت محطة شنغهاي على جائزة أفضل أداء من حيث خدمة العملاء.

كما تم تكريم مديري المحطات الذين حققوا أداءً متميزاً في المبيعات لعام 2024، حيث تسلموا جوائزهم من الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج ومديرة المبيعات - القسم التجاري بطيران الخليج، السيدة جوانا باترسون. وقد مُنحت الجوائز لمديري محطات كل من: محطة سنغافورة على جائزة أفضل أداء في مبيعات الدرجة الممتازة، ومحطة البحرين على جائزة أفضل أداء في مبيعات من خلال الموقع الإلكتروني، بينما حصدت دبي على جائزة أفضل أداء في مبيعات الرحلات المباشرة.

ويعد المؤتمر الدولي لطيران الخليج حدثًا محوريًا لموظفي الناقلة الوطنية العاملين في مختلف محطات الناقلة والمطارات العالمية، حيث يوفر منصة للتواصل الاستراتيجي وتعزيز روح الابتكار وتحسين أطر التعاون، كما يعكس التزام شركة الطيران بتمكين فرق العمل فيها وتعزيز ريادتها في صناعة الطيران.

وتؤدي طيران الخليج دورًا أساسيًا في ربط البحرين بالعالم وذلك من خلال التزامها بالتميز في مجال الطيران وتوسيع شبكتها العالمية، ومع تركيزها على الاستدامة والاستراتيجيات المستقبلية، تهدف الناقلة الوطنية إلى أن تصبح شركة الطيران المفضلة مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الطيران ويبرز دور مملكة البحرين كمركز طيران رائد وبوابة للمنطقة.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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