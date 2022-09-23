الناقلة الوطنية تفوز بجائزة هامة من جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي 2022

لندن، المملكة المتحدة : أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اليوم عن فوزها بجائزة "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي التي أقيمت صباح هذا اليوم في عاصمة المملكة المتحدة لندن. وتأتي هذه الجائزة بمثابة تأكيد على نجاح استراتيجية طيران الخليج التي كشفت عنها الشركة في العام 2018، والتي تهدف إلى أن تكون الناقلة أكثر تركيزًا على العملاء، وأن تصبح شركة الطيران المفضلة للمسافرين في المنطقة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج بالقول "اننا نفتخر ونعتز بنجاح استراتيجيتنا، والتي يتضح من خلالها فوزنا بهذه الجائزة المرموقة. وان حصولنا على هذه الجائزة يأتي كنتيجة مباشرة للالتزام وتصميم وشغف القوى العاملة لطيران الخليج وفريق الإدارة الخاص بها الذين يعملون بلا كلل من أجل مستقبل الناقلة التي تعد من اهم روافد الاقتصاد البحريني الأساسية وأحد أهم أصولها للنقل والسياحة؛ فأشكرهم وأهنئهم جميعًا على تحقيق هذا الهدف ".

ان جائزة "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" هي جائزة رئيسية تعكس تحسين جودة خطوط الطيران عبر برنامج "جوائز الخطوط الجوية العالمية" بأكمله، وتقييم تغير خطوط الطيران في التصنيف العالمي، وتحسين أدائها في فئات الجوائز المختلفة.

من جانبه، اشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان الكابتن وليد العلوي "إن الشكل والمظهر الجديد لطيران الخليج، إلى جانب أسطولها الجديد، وشبكتها الجديدة، ومنتجاتها وخدماتها الجديدة؛ كلها تمثل التحسينات التي تعكس طيران الخليج الغد. نتطلع للمزيد من الإنجازات المستقبلية، وما هذه الجائزة الرائعة من سكاي تراكس سوى الدليل الواضح على أننا على الطريق الصحيح لتحقيق تلك الإنجازات".

انطلقت جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي في العام 1999، عندما أطلقت سكاي تراكس أول استبيان سنوي عالمي لرضا عملاء خطوط الطيران. وقد شاركت أكثر من 100 جنسية من العملاء في استطلاع العام 2021-2022، حيث يشارك المسافرون من جميع أنحاء العالم كل عام في أكبر استطلاع لرضا المسافرين عن خطوط الطيران في العالم لتحديد الفائزين.

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