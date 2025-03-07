المحرق، البحرين: شاركت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، في معرض "أي تي بي" برلين السياحي الدولي الذي أقيم في مركز ميسي برلين للمعارض في برلين بألمانيا في الفترة من 4- 6 من مارس 2025 ، وذلك بشراكة استراتيجية مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بهدف المساهمة في الترويج لمملكة البحرين كوجهة ساحية رائدة ، بما يسهم في تعزيز حضور العلامة التجارية لطيران الخليج وتوثيق العلاقات المثمرة مع الشركاء الرئيسيين في القطاع على النطاق العالمي.

وانطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها معرض "أي تي بي" برلين السياحي الدولي كأحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، فقد بادرت طيران الخليج من خلال مشاركتها في جناح هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى استكشاف آفاق واعدة للنمو الاستراتيجي والتوسع العالمي، مع إيلاء عناية خاصة لتوطيد العلاقات مع الأسواق الناشئة مثل الصين. وقد تجسد هذا الاهتمام في التفاعل المثمر والبناء مع مختلف قادة ورواد قطاع السياحة العالمي في المعرض، مساهمة بذلك في تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية واستعراض المزايا والمقومات السياحية الاستثنائية التي تزخر بها مملكة البحرين.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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