● "طلبات" تتعاون مع "جريت جيمرز" لإطلاق أحد أكبر الجوائز التي تحتفي بالمواهب الواعدة في مجال الرياضات الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

● سوف يتم بثّ "جوائز جريت جيمرز من طلبات" مباشرةً على مجموعة من المنصات يوم 16 يوليو 2022

● سيتمكن عشّاق الرياضات الإلكترونية في المنطقة من التصويت لاختيار اللاعب المفضل لديهم ضمن خمس فئات حتى يوم 6 يوليو 2022

القاهرة، مصر: أعلنت "طلبات"، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن تعاونها مع منصة "جريت جيمرز" لإطلاق أولى مبادراتها في مجال الرياضات الإلكترونية في مصر والعراق والأردن ودول الخليج، وتعتزم "طلبات" المساهمة في تعزيز النمو المتسارع للرياضات الإلكترونية في المنطقة، وتقدم مبادرتها الأولى من نوعها للاحتفاء بأبرز اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إحدى أكبر الاحتفالات لجوائز الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

وانطلقت مبادرة "جوائز جريت جيمرز من طلبات" يوم 13 يونيو، لتسلط الضوء على أفضل اللاعبين، والمعلقين والمدربين هذا العام، ويُتاح التصويت ضمن 5 فئات تمثّل لاعبين من مختلف أنواع الألعاب الأكثر انتشاراً، حيث تتولى لجنة من خبراء الألعاب المحليين المختصين بكل نوع اختيار اللاعبين المرشحين للتصويت، الذي سينتهي يوم 6 يوليو 2022، ويحتفل عرض تقديم الجوائز الذي سيتم بثّه مباشرةً عبر عدة منصات يوم 16 يوليو، بتتويج فائز واحد بجائزة "أفضل لاعب" من طلبات لهذا العام.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال تايس فان دام، المدير الإقليمي للشراكات الاستراتيجية في طلبات: "يسرّنا إطلاق أول احتفال من طلبات لجوائز الرياضات الإلكترونية في المنطقة، انطلاقاً من سعينا الدائم إلى تكريم أفضل المواهب المحلية، ولا سيما أن الرياضات الإلكترونية هي أحد المجالات التي لدينا اهتمام كبير بها".

وأضاف فان دام: "ويتيح تطبيق طلبات للجميع الحصول على الوجبات أو المقبلات أو مستلزمات البقالة في الوقت الذي يرغبون، وتشير بياناتنا إلى استفادة الكثير من عشاق الألعاب من فرصة الاستمتاع بالوجبات أثناء اللعب، حيث يتيح لهم التطبيق إمكانية الطلب وبكبسة زر قبل البدء باللعب وضمان وصول طلباتهم في الوقت المحدد. نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة الأولى من نوعها وما ستجلبه، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات في المستقبل".

وإضافةً إلى "جريت جيمرز"، يُذكر أن طلبات تعاونت مع العديد من الشركاء، بما فيهم "ريد بل" و"تيك إكس هب" اللذين ساهما بتنظيم "جوائز جريت جيمرز من طلبات".

وسيتم فتح باب التصويت لعشّاق الألعاب الإلكترونية خلال شهر يوليو، كما يمكنهم متابعة آخر أخبار الترشيحات لجائزة "أفضل لاعب" من طلبات لهذا العام في الأسابيع المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني https://talabat.greatgamers.net.

هل شعرت بالجوع خلال أحد الألعاب الحماسية؟ أو لا تريد أن تفوتك أي لحظة من البث المفضل لديك؟ يمكنك الآن طلب أشهى الوجبات من خلال تطبيق طلبات - قم بتنزيل التطبيق من متاجر التطبيقات iOS App Store أوGoogle Play Store أو Huawei AppGallery.

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نُبذة عن «طلبات»

عززت طلبات مكانتها كواحدة من أهم شركات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقها للمرة الأولى في مصر باسم "أطلب" عام 1999 والكويت عام 2004. اليوم، نفتخر بتوصيل مئات الملايين من طلبات الطعام والبقالة وغيرها من المنتجات إلى عملائنا في 9 بلادٍ من بلدان المنطقة.

في وقتنا الحاضر، يعمل تطبيق «طلبات» مع أكثر من 25000 علامةٍ تجارية من المطاعم والمتاجر وما يقرب من 50 ألف فرع، بينما بدأت خدمة «طلبات مارت»؛ مَنفَذ التجارة السريعة، بتوصيل البقالة للعملاء في البحرين، ومِصر، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، بالإضافة إلى الإمارات في 20 دقيقة أو أقل!

عملاؤنا وشركاؤنا، وموظّفونا وسائقونا، والمجتمعات التي نعمل بها هُم قلب اهتمامنا، ومحور جميع خططنا وأهدافنا. ففي عام 2021 فقط، ساهمت «طلبات» في توصيل وجباتٍ تزيد عن 900 ألف وجبة طعام للمحتاجين، بالإضافة إلى التبرع بأكثر من 2.2 مليون دولار للجمعيات الخيرية بمساعدة شركائنا وعملائنا. «طلبات» هي شركةٌ تابعة لـ «دليفري هيرو»؛ الشركة الرائدة في قطاع توصيل الطعام والتجارة السريعة عالميًّا.

لمحة عن جريت جيمرز

تعدّ جريت جيمرز مبادرة عالمية لعشّاق الألعاب، انطلقت من فرنسا على يد إيجور ليس، مستشار العلاقات الدولية المقيم في باريس. وتسعى المبادرة إلى منح اللاعبين المحترفين وعشّاق الرياضات الإلكترونية ما يستحقونه من التقدير رفيع المستوى، وتتمثل مهمتها بترسيخ مجتمع متين يضم جميع اللاعبين ويعمل على إلهام الأجيال المختلفة من أبرز اللاعبين وتكريمهم، من خلال منصة إلكترونية تتيح للمشجعين التصويت لاختيار اللاعب أو المؤدي المفضل لديهم وتتويجه بجائزة جريت جيمرز المرموقة.