عروض ترويجية خاصة على منصة طلبات طوال أيام المهرجان

الكويت: أعلنت طلبات، المنصة الرائدة للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رعايتها الاستراتيجية لمهرجان الكويت للتسوق، "يا هلا"، والذي يُعد حدثاً بارزاً للاحتفاء بالثقافة الكويتية، وتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. ينطلق المهرجان من 21 يناير ويستمر حتى 31 مارس 2025، حيث يأتي كخطوة للتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الوطنية وخلق الفرص الاقتصادية.

هذا وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة والحديث عن تفاصيل المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، وهي الجهة المنظمة للحدث، في «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، السيد عبدالرحمن المطيري، ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن، ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الكويت للتسوق فيصل الشايجي، وممثل شركة طلبات ورئيس الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات السيد عبدالله المنصور بالإضافة إلى ممثلي الشركات والجهات الراعية وعدد من وسائل الإعلام.

دعم المبادرات الثقافية والاقتصادية

بعد النجاح الكبير لرعاية طلبات لبطولة خليجي زين 26، والتي أبرزت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نجاح المشاريع، تسلط رعاية طلبات لمهرجان التسوق "يا هلا" الضوء على التزامها بدعم الفعاليات الوطنية التي تبرز مكانة الكويت على مستوى المنطقة كمركز حيوي للتجارة والسياحة والثقافة. ومن خلال رعايتها الاستراتيجية للمهرجان، تلعب طلبات دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد الوطني، وإبراز التراث الكويتي الفريد مع تعزيز مشاركة المجتمع في مثل هذه الفعاليات.

أبرز فعاليات المهرجان ومشاركة طلبات

يقدم مهرجان "يا هلا" لهذا العام تجربة مميزة تجمع بين الأنشطة الترفيهية والثقافية، حيث يتضمن عروضاً تسويقية ومعارض ثقافية وفعاليات سياحية تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية ودعم الأعمال المحلية ليكون منصة للتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي.يشمل المهرجان فعاليات متنوعة داخل وخارج المجمعات التجارية، مثل عروض الدرون المبهرة والألعاب النارية. كما يركز المهرجان على إبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت وتسويق أهم معالمها السياحية، مما يعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والثقافة.

و تسعى طلبات من خلال عروضها الترويجية المميزة والمصممة خصيصاً للاحتفاء بمهرجان "يا هلا"، والخصومات الحصرية التي ستقدمها بالتعاون مع شركائها، إلى تعزيز تجربة التسوق على منصتها. حيث توفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات العملاء، تشمل المطاعم والمقاهي، الصيدليات، محلات البقالة، الورود، الأجهزة الإلكترونية، والمزيد. مما يجعل عملية الشراء عبر تطبيق طلبات تجربة ذات قيمة مضافة للعملاء.

ومع استمرار الكويت في الاحتفاء بهويتها الوطنية وتراثها الثقافي، تدعو طلبات عموم المجتمع الكويتي والزوار لاستكشاف عروضها المميزة طوال فترة مهرجان التسوق الممتدة على مدار ٧٠ يوماً.

عن طلبات:

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها.

وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا

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