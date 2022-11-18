أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماع الأول لمجلس المستثمرين الأجانب في أوزبكستان، والذي عقد برئاسة فخامة شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، حيث بحث المجلس سبل توفير التسهيلات لتشجيع الاستثمار في مجالات متنوعة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية في أوزبكستان، وحضر الاجتماع العديد من الجهات التنموية والمؤسسات المالية الدولية.

وفي كلمة له خلال أعمال الجلسة العامة الأولى للمجلس، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية العلاقات المشتركة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بفضل حرص قادة البلدين على تنمية تلك العلاقات واستدامتها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وأوزباكستان تحرصان على تعزيز الاستثمار في مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية تعود بالنفع على البلدين، كما أعرب سعادته عن تقديره لحكومة أوزبكستان على جهودها في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في أوزبكستان عام 2019 حيث أسس شركة أبوظبي أوزبك للاستثمار بنسبة مساهمة الصندوق 75% من رأسمال الشركة، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل السياحة والزراعة والنقل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المحلية في أوزبكستان، كما موّل الصندوق العديد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية وتنمية قطاع الزراعة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أوزبكستان.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس المستثمرين الأجانب، هو هيئة استشارية يرأسها رئيس جمهورية أوزبكستان، حيث تهدف إلى دعم التوجّهات الحكومية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الخارجي، وخلق ظروف مواتية لتمكين المستثمرين من ممارسة الأعمال وتنفيذ المشاريع الواعدة، والاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة والأخذ بأفضل الممارسات العالمية، سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في أوزبكستان.

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نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة ماليّة اقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس في عام 1971 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، ويشمل نشاط الصندوق الاستثمار في شركات ضمن مجالات متنوعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من نشاطه التنموي، إضافةً إلى دوره الفعّال في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.