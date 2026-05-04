(عمّان، الأردن ): شارك بنك صفوة الإسلامي في فعالية "تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي"، التي نظمها البنك المركزي الأردني مؤخراً في فندق فيرمونت عمّان.

وجاءت هذه المشاركة التزاماً من البنك بدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها كشريك رئيسي في تطوير القطاع، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتماشى مشاركة البنك في الفعالية انسجاماً مع توجهاته نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الشمولية والتنوع، بما يعزز تفعيل الطاقات النسائية؛ حيث يعمل على تمكين المرأة كشريك فاعل في دفع الابتكار وتطوير العمل المصرفي وصناعة القيمة، من خلال بيئة عمل داعمة تضمن تكافؤ الفرص، ابتداءً من فرص التوظيف، مروراً بفرص التدريب والتحفيز والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى توسيع فرص التمثيل في مواقع القيادة وصنع القرار.

-انتهى-

#بياناتشركات