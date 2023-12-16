مسقط: تتويجاً لسعيه الحثيث نحو تحقيق مزيد من النمو، حصد صحار الدولي جائزة "المؤسسة الأفضل في مجال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية" في حفل توزيع جوائز Signature Luxury 100 المرموقة، وتأتي هذه الجائزة تتويجًا على تفاني البنك في تقديم حلول مصرفية متميزة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات زبائنه، وقد استلم الجائزة بالنيابة عن البنك الفاضل أحمد العارضي، رئيس قسم إدارة الثروات بصحار الدولي. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في فندق جي دبليو ماريوت، حيث سلط الحفل الضوء على العلامات التجارية التي تتسم بالمرونة والديناميكية والتفاني الراسخ نحو تحقيق التميز، حيث تم تنظيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو السيد نواف بن برغش آل سعيد، وقد شهد الحفل حضور كبار الشخصيات وعدد من الرؤساء التنفيذين من مؤسسات مختلفة، حيث كرم الحفل عدد من العلامات التجارية المرموقة والخدمات الرائدة المتميزة في مختلف القطاعات.

من جانبه، علق الفاضل خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي، قائلاً: "تعد جائزة المؤسسة الأفضل في مجال إدارة الثروات والخدمات الاستشارية تتويجاً للإنجازات التي حققها صحار الدولي في مجال إدارة الثروات، كما أنها تتوج معايير التميز في القطاع المالي التي ينتهجها البنك. بدوره يعزز نهجنا الذي يرتكز على الزبائن مكانة البنك المتميز في مجال إدارة الثروات في سلطنة عُمان، ويجسد أيضًا الابتكارات التي يتبناها صحار الدولي فضلاً عن قاعدة زبائننا المتنامية وتفانينا في تقديم خدمات استشارية استثنائية لضمان حصول زبائننا على أفضل الخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية."

بودرها تتجاوز إدارة الثروات في صحار الدولي معايير الخدمات المصرفية التقليدية، حيث تقدم منتجات مالية مخصصة تشمل التوفير والاقراض والتأمين والاستثمار والاحتياجات المصرفية اليومية. ويسعى صحار الدولي إلى تعدي نطاق خدمات الاستشارات المالية الاعتيادية، وذلك من خلال توفير خدمات الاستثمار والتأمين المُخصصة، إلى جانب منتجات وخدمات مالية أخرى. ويوفر نظام البنك المتكامل العديد من المزايا، ويتم تقديمها بتفاني واهتمام اتجاه الزبائن. وبدعم من مستشارين معتمدين، يعمل البنك على تسهيل وصول الزبائن إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع كيانات دولية، فضلاً عن التزامه بتوفير بيئة آمنة للزبائن لتحقيق نجاحهم المالي.

وقد أضاف الهديفي قائلاً: "يحرص مدراء إدارة الثروات لدينا على توفير خدمات مالية متميزة لزبائننا مما يعزز نمط حياتهم من خلال وضع استراتيجيات ترتقي بوضعهم المالي وتتناسب مع توجهاتهم وتطلعاتهم وذلك من خلال فهمنا العميق للسوق الذي يمكننا من تحقيق أهداف زبائننا المالية."

تتميز خدمات صحار الدولي في إدارة الثروات والاستشارات المالية التي يقدمها للزبائن بأنها واحدة من المنصات الاستثمارية الرائدة في السلطنة، حيث يقدم البنك منذ تدشين خدمات إدارة الثروات في العام 2019 محفظة متنوعة تشمل السندات والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، والتي تغطي الأسواق العالمية. وكونها واحدة من أكبر المنصات الاستثمارية ، يقدم الفريق خدمات استشارية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية. كما تتميز كفاءات صحار الدولي بخبرتها في إجراء تحليل شامل للسوق، الأمر الذي يمكن الزبائن من تحقيق أداء استثماري قوي.

بدورها تجسد الجائزة استراتيجية صحار الدولي والتزامه بإعادة تعريف مفهوم الصيرفة في عُمان، فضلاً عن التزام البنك بإعادة تعريف معايير إدارة الثروات، وذلك من خلال الاهتمام الشخصي تجاه الزبائن وإدارة المحفظات وتوفير الوصول إلى الأسواق العالمية. كما يوفر البنك العديد من المزايا الحصرية للزبائن ويشمل ذلك صالات الخدمات المصرفية المتميزة، وخدمات الأولوية، ومركز اتصال على مدار الساعة متخصص لزبائن إدارة الثروات، والمزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن وتطلعاتهم. وفي وقت سابق من هذا العام، حصد صحار الدولي جائزة "أفضل خدمات لإدارة الثروات في سلطنة عُمان لعام 2023" وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة الاقتصاد العالمي، وتأتي هذه الجوائز التي حصدها البنك كدليل على مسار النمو والتطور الذي يمضي على نهجه صحار الدولي، فضلاً عن كونها إشادة بمكانة البنك الرائدة في القطاع، وتميزه المستدام.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.