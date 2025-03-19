دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، مرويس عزيزي، خلال حفل إعلان النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الذي عُقد في 18 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته البارزة في القطاع العقاري، حيث قدم مؤخراً تبرعاً قياسياً بقيمة 3 مليارات درهم لمبادرة "وقف الأب"، وهو أكبر تبرع خيري يُقدّمه كيان خاص في تاريخ الدولة.

وعبّر مرويس عزيزي عن فخره وسعادته بهذا التكريم قائلاً: "إنّ تكريمي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثّل لحظة فخر لا تُنسى، تحمل في طياتها معانٍ عظيمة لا يمكن التعبير عنها بالكلمات. ويشرفي أن أساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات ودعم نموها وريادتها العالمية في مجال العمل الخيري. نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية رد الجميل، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمجتمعات، وبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للجميع."

وأضاف: "منحتنا دبي، التي احتضنت عائلتي على مر السنين، الكثير من الفرص. وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ازدهرت الإمارة لتصبح واحدةً من أكثر المدن تقدماً في العالم، وأفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل. وأسهمت رؤية سموّه الطموحة وسعيه المستمر نحو التميز في إنشاء مجتمع يزدهر بالابتكار ويضمن الأمن والاستقرار وفرص التطور للجميع. إن مشاركتنا في هذا النمو، من خلال بناء منازل مميزة والمساهمة في تعزيز المشهد العقاري للدولة، هو شرف نعتز به كثيراً. أشعر بامتنان عميق للفرصة التي حصلت عليها لرد الجميل للإمارات ودعم القيم التي تميزها."

وإلى جانب تسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، وامتلاكها حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء بقيمة مليارات الدولارات الأمريكية، تمتد جهود المسؤولية الاجتماعية لشركة عزيزي إلى مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم، مع التركيز على الاستدامة والمساواة والصحة ودعم الفعاليات الرياضية. وقد سبق للشركة أن تبرعت بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي لمبادرة "مليار وجبة"، بالإضافة إلى 600 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف الأم"، قبل أن تعلن عن تعهدها بمبلغ 3 مليارات درهم إماراتي لمبادرة "وقف الأب" في رمضان هذا العام والذي سيتم استخدامه لإنشاء منطقة صحية متخصصة في دبي، تشمل مستشفى ومركز متطور للأبحاث الطبية، بالإضافة إلى منشأة مخصصة لتدريب الأطباء ومبانٍ إضافية. وتم تصميم هذه المرافق لتكون مستدامة على المدى الطويل، بهدف توفير الرعاية الصحية الأساسية وموارد التطوير المهني للمجتمعات الأقل حظاً.

وأقامت عزيزي شراكات مثمرة مع العديد من المؤسسات المعنية بالإدماج الاجتماعي، وقدمت لها تبرعات سخية على مدار السنوات، مثل دعمها لمركز راشد لأصحاب الهمم لمدة ست سنوات، ومؤسسة الجليلة التي تبرعت لها عزيزي بمبلغ 10 ملايين درهم إماراتي، ومركز دبي للتوحد، وبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لسنة 2025، ومركز المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت الشركة شريكاً رئيسياً لكأس دبي العالمي على مدار ثماني سنوات. كما أعلن مرويس عزيزي عن تبرعه بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لإنشاء مجمع طبي متميز في كابول بأفغانستان، يحمل اسم مدينة فاريشتا عزيزي الطبية. وستتضمن هذه المؤسسة غير الربحية مركزاً لعلاج السرطان بسعة 400 سرير، ومستشفى مخصص لأمراض النساء والولادة بسعة 200 سرير، ودار أيتام قادرة على استقبال ما يصل إلى 10,000 طفل، وجامعة طبية، ومدرسة تمريض، إلى جانب مجموعة من المرافق الأساسية الأخرى.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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