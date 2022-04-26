دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق شيراتون مول الإمارات مشاركته في مشروع «دبي تبادر»؛ مبادرة معنية بالاستدامة تمَّ إطلاقها برعاية صاحب السُّمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بهدف تعزيز الأنشطة التي تساهم في المحافظة على البيئة.

ويُذكَر أنَّ شيراتون مول الإمارات هو أولى فنادق مجموعة ماريوت في المشاركة في هذا المشروع المستدام، وذلك تحت مظلة شركة ماجد الفطيم. حيث سيعمل الفندق على استخدام أجهزة تنقية المياه بدلًا من قوارير وغالونات المياه البلاستيكية في كافة أرجاء منشأته. وستعمل هذه الحملة على إطلاع الضيوف والموظفين على كيفية استخدام أجهزة تنقية المياه وإعادة تعبئة القوارير القابلة لإعادة الاستخدام في كافة الطوابق والمناطق. كما سيتم إنشاء وحدة خاصة بإعادة التعبئة تتيح للضيوف الحصول على قوارير مياه زجاجية مختومة بهدف الحد من استخدام القوارير البلاستيكية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحد من استخدام القوارير البلاستيكية يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات، بالإضافة إلى دوره في المحافظة على الحياة البرية. يدعم هذا المشروع أهداف هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويمتاز بتكلفته المناسبة، ويساهم في تعزيز بصمة الفندق البيئية والاجتماعية والحكومية.

ومن جانبها، قالت السيدة غورنور بيندرا، المديرة العامة لفندق شيراتون مول الإمارات بهذا الصدد: "يشرّفنا أنْ نكون أولى فنادق مجموعة ماريوت في المشاركة في هذا المشروع الوطني المستدام عبر شركتنا الأم؛ ماجد الفطيم. كما تٌشرّفنا المساهمة في النتائج الإيجابية لهذه المبادرة".

#بياناتحكومية

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للتواصل الصحفي:

داديراي موتاسا

مدير التسويق للمجموعة

البريد الإلكتروني: Dadirai.Mutasa@marriott.com

رقم الهاتف المتحرك: +97158 932 8321

نبذة عن فندق شيراتون مول الإمارات:

يحتل فندق شيراتون مول الإمارات موقعًا مركزيًا متميزًا في قلب مدينة دبي، موفرًا لضيوفه الموقع الأمثل ليبقوا على مقربة من كل ما يجعل مدينة دبي فريدة بامتياز. فمن خلال اتصاله المباشر بأحد أكبر وأشهر مراكز التسوق في المنطقة وهو مول الإمارات يمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 630 علامة تجارية بالإضافة إلى العديد من خيارات الترفيه الرائعة وبالطبع "سكي دبي" الغنية عن التعريف.

بالإضافة إلى ذلك، يقع الفندق على مقربة من العديد من المعالم البارزة الأخرى مثل مترو دبي، والعديد من الأماكن الهامة في المدينة مثل مركز دبي التجاري العالمي ووسط مدينة دبي ومدينة دبي للإعلام والعديد من المواقع الترفيهية الأخرى مثل حديقة "وايلد وادي" المائية وحديقة "أكوافنتشر" المائية.

كما يضم الفندق العديد من المطاعم والمقاهي الرائعة والمتنوعة مثل المطعم التركي الأصيل"مطبخ بيش التركي"، ولاونج خارجي راقي مع شرفة رائعة للاستمتاع بالشيشة، ومسبحين واسعين على سطح المبنى، ومركز للياقة البدنية، ومنتجع صحي "سبا" ذو إطلالة أخاذة على المدينة، وغرف فاخرة، إنَّ شيراتون مول الإمارات هو الوجهة الأمثل للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه على حدٍ سواء لا سيما أولئك الراغبين باستكشاف المدينة.

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