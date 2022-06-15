بالتعاون مع "المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة" الموزّع الرسمي لمنتجات "شل" في أبوظبي والعين

أبوظبي : استضافت شركة شل للزيوت (الشرق الأوسط)، بالشراكة مع المتحدة للسيارات والمعدّات الثقيلة، ندوة تعريفية للعملاء في أبوظبي، لتسليط الضوء على آخر المستجدات لشركة "شل”، ومجموعة منتجاتها من الزيوت، وذلك بحضور أكثر من 100 مشارك يُمثلون قطاعات الإنشاءات وأساطيل المركبات بمختلف أنواعها، ومن قطاع التصنيع العام.

واستعرضت الندوة مجموعة واسعة من منتجات "شل" من الزيوت التي صُممت لتلبية احتياجات قطاع الآليات الثقيلة في ظل التغيرات في المتطلبات الفنية. كما تعرّف ضيوف الندوة على مميزات حلول [LubeAdvisor] التي تتميز بالتكنولوجيا القابلة للارتداء، والتي أطلقتها "شل" مؤخراً بهدف دعم عملائها في تحسين توفير الدعم لعملائها عن بعد، ولتقليل تكاليف صيانة الأساطيل والتشغيل إلى حدّ كبير.

وأدار جلسات الندوة الصناعية ممثلون عن "شل للزيوت" في الشرق الأوسط، وهم خالد سيف، مدير تسويق الزيوت الصناعية، "وتاركان جوكلو"، مدير مبيعات الزيوت الصناعية و "ديليب سريدهاران"، المستشار الفني للزيوت الصناعية في الإمارات العربية المتحدة، وأحمد جودت مدير تسويق الزيوت الصناعية في الشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي شركة "المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة"، العضو المنتدب خليفة سيف درويش الكتبي، وعفاف القنطار، الرئيس التنفيذي للعمليات.

وخلال الندوة، سلّطت "شل" الضوء على أبرز المنتجات المتميزة لعلامتها التجارية، بما في ذلك مجموعة "ريمولا" الفريدة، والتي تحافظ على المحرك وتطيل فترات استخدام الزيوت، مما يحافظ على سلامة وأداء المحرك. كما ركزت الندوة أيضاً على منتجات "شل" من الزيوت الصناعية، بما في ذلك الزيوت الهيدروليكية وزيوت المحرك وزيوت الضواغط والتروس ونواقل الحركة.

ومن ناحية أخرى، تناولت الندوة أهمية تحديد نهج مستدام لاستخدام الزيوت والمحافظة عليه، كما ركزت على مساهمة حلول "شل" المستدامة في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، بالاعتماد على منتجات وخدمات متميزة تطيل فترات استخدام الزيوت، وتزيد من كفاءة استهلاك الوقود، والمنتجات المحايدة الكربون وتحسّن تشغيل الآليات.

بالإضافة إلى ذلك، أتاحت الندوة فرصة أمام المشاركين لمناقشة التحديات في عمليات وحلول الزيوت مع كبار الخبراء التقنيين الذين شاركوا بالأفكار والحلول للمساعدة في معالجة تلك التحديات.

وقال خالد سيف، مدير تسويق الزيوت في "شل" الشرق الأوسط: " تلتزم "شل" بالاستفادة من خبراتها العالمية ومشاركة المعرفة مع عملائنا وشركائنا، لكونها علامة تجارية عالمية مؤثرة على المستويين المحلي والإقليمي، وتتيح لنا هذه الندوة فرصة مثالية للتواصل والمشاركة وزيادة المعرفة. وتمثل حلول Lube Advisor مع التكنولوجيا القابلة للارتداء إحدى التقنيات المتقدمة العديدة التي استثمرنا فيها، وبدأنا بطرحها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط. ونحن متحمسون اليوم لهذه الفرصة التي أتيحت أمامنا في لقاء عملائنا وإبراز أهمية هذه التقنيات".

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع شركة "المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، تمكننا من توسيع عروض القيمة في العاصمة الإماراتية، وخدمة عملائنا بكفاءة وفعالية عبر هذه الندوة التي أكدت على طموحنا. وتتيح لنا هذه الشراكة أيضاً تلبية الطلب المتزايد على الزيوت عالية الجودة، وتعزيز وصول قاعدة عملائنا المتزايدة إلى مجموعة منتجاتنا".

ومن جانبها، قالت عفاف القنطار، الرئيس التنفيذي للعمليات في "المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة": "نشكر جهود "شل" المتميزة في استضافة هذه الندوة، وإتاحة الفرصة أمامنا للحوار وتبادل المعرفة، كما نتطلع إلى المشاركة في المزيد من الفعاليات التي ستسمح لنا بالتواصل مع عملائنا في جميع أنحاء أبوظبي والعين".

#بياناتشركات

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للاستفسارات الإعلامية:

سليمة المسروري

مستشار العلاقات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شركة شل EP الدولية المحدودة

هاتف متحرك: 91735418 968+

بريد إلكتروني: S.Al-Masroori@shell.com

العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

DUB-CNF-MENA-Media-Relations@shell.com

ملحوظة تحذيرية

إن الشركات التي تمتلك بها شركة Shell plc استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر ما هي إلا كيانات منفصلة قانوناً. وفي هذا البيان الصحفي، ستُستخدم في بعض الأحيان أسماء "Shell" و"Shell group" و"Group" للملاءمة عند الإشارة إلى شركة Shell plc والشركات التابعة لها عمومًا. وبالمثل، سيتم استخدام الكلمات مثل "نحن" و"صيغة المفعول به من الضمير" نحن" و"الخاص بنا" للإشارة إلى Shell plc والشركات التابعة عمومًا أو إلى العاملين فيها. كما تستخدم مثل هذه المصطلحات أيضًا في حالة عدم وجود منفعة من تحديد الشركة أو الشركات المحددة. تشير مصطلحات "الشركات التابعة" و"الشركات التابعة لـ Shell" و"شركات Shell" كما هي مستخدمة في هذا البيان الصحفي إلى الشركات التي تسيطر عليها شركة Shell بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وذلك إما من خلال امتلاكها معظم حقوق التصويت أو حق ممارسة الهيمنة. وتتم الإشارة إلى الشركات التي تؤثر فيها شركة Shell تأثيرًا ملحوظًا دون السيطرة عليها باسم "الشركات المتحدة" أو "الشركات المشاركة"، في حين تتم الإشارة إلى الشركات التي تتمتع شركة Shell فيها بسلطة مشتركة باسم "كيانات تحت السيطرة المشتركة". كما تتم الإشارة في هذا البيان الصحفي إلى الشركات المشاركة والكيانات الواقعة تحت السيطرة المشتركة باسم "الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية". كما يتم استخدام المصطلح "فوائد Shell" بغرض الملاءمة؛ وذلك للإشارة إلى فوائد الملكية المباشرة و/أو غير المباشرة التي تملكها شركة Shell في شركة أو ترتيب مشترك غير مدمج، بعد استبعاد جميع فوائد الجهات الأخرى.

بيانات استباقية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استباقية (المعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الأمريكية لعام 1995) حول الحالة المالية لشركة Shell ونتائج العمليات والمشروعات التي تقوم بها الشركة. دائمًا ما تكون جميع البيانات -بخلاف البيانات الخاصة بالحقائق التاريخية-استباقية، أو يمكن اعتبارها كذلك. البيانات الاستباقية هي البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية التي تعرضها الإدارة، وتتضمن البيانات حالات الارتياب والمخاطر المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل ملموس عن تلك الموجودة في هذه البيانات بشكل صريح أو ضمني. تتضمن البيانات الاستباقية، من بين عناصر أخرى، البيانات التي تتعلق باحتمال تعرض شركة Shell لمخاطر السوق وكذلك البيانات التي تعرض التوقعات والاعتقادات والتقديرات والتنبؤات والاستقراءات والافتراضات الصادرة عن الإدارة. يتم تحديد هذه البيانات الاستباقية من خلال استخدامها لمصطلحات وعبارات مثل "هدف" و"تصويب" و"طموح" و "يستبق" و"يعتقد" و"يمكن" و"يقدّر" و"يتوقع" و"ينوي" و"قد" و"معالم" و"خطة" و"الأغراض" و"يستشرف" و"محتمل" و"مشروع" و"سوف" و"يسعى" و"يهدف" و"مخاطر" و"الأهداف" و"يجب" وغيرها من المصطلحات والعبارات المماثلة. هناك بعض العوامل التي من شأنها التأثير على العمليات المستقبلية التي تقوم بها شركة Shell، والتي قد تؤدي إلى اختلاف تلك النتائج بشكل ملموس عن النتائج المتضمنة بشكل صريح في البيانات الاستباقية الواردة في هذا البيان الصحفي، وتشمل هذه العوامل (دون قصر): (أ) تقلبات أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي، (ب) التغيرات في معدل الطلب على منتجات Shell، (ج) تقلبات العملات، (د) نتائج التنقيب والإنتاج، (هـ) تقديرات الاحتياطي، (و) خسارة حصة السوق والمنافسة في المجال، (ز) المخاطر البيئية والبدنية، (ح) المخاطر المرتبطة بتحديد الملكيات والأهداف المناسبة والمحتملة لعمليات الاستحواذ والمفاوضات الناجحة وإتمام تلك العمليات، (ط) خطر القيام بمشروعات في الدول النامية والدول المعرضة لعقوبات دولية، (ي) التطورات التشريعية والقضائية والمالية والتنظيمية، بما في ذلك الدعاوى القضائية المحتملة والإجراءات التنظيمية المترتبة على التغيرات المناخية، (ك) الظروف الاقتصادية والمالية في السوق في مختلف الدول والمناطق، (ل) المخاطر السياسية التي تتضمن مخاطر نزع الملكية وإعادة التفاوض حول العقود المبرمة مع الكيانات الحكومية أو التأخير أو التبكير في الموافقة على المشروعات أو التأخير في رد أموال التكاليف المشتركة، (م) المخاطر المرتبطة بتأثير الأوبئة، مثل تفشي فيروس كوفيد-19 (COVID-19) العالمي (ن) التغيرات في الظروف التجارية. لا يوجد تأكيد على أن دفعات أرباح مستقبلية سوف تتطابق أو تتجاوز مدفوعات الأرباح السابقة. جميع البيانات الاستباقية الواردة في هذا البيان الصحفي مشروطة بمجملها بشكل صريح بموجب البيانات التحذيرية المتضمنة أو المشار إليها في هذا القسم. يجب ألا يعتمد القراء على البيانات الاستباقية بشكل غير مبرر. هناك مزيد من العوامل التي من شأنها التأثير على النتائج المستقبلية متضمنة في النموذج ‏20-F الخاص بشركة Shell plc عن العام الذي انتهى في 31 ديسمبر 2020 (متوفر على www.shell.com/investor وwww.sec.gov -يفتح النموذج في نافذة جديدة). يجب أن يضع القارئ هذه العوامل في الاعتبار. لا يكون كل بيان استباقي ساريًا إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الموافق 15 يونيو 2022. لا تلتزم شركة Shell أو أي من الشركات التابعة لها بتحديث أي من البيانات الاستباقية أو مراجعتها بشكل صريح نتيجة وجود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو معلومات أخرى. وفي ضوء هذه المخاطر، يمكن أن تختلف النتائج بشكل ملموس عن تلك الواردة في البيانات الاستباقية الموجودة في هذا البيان أو المتضمنة فيها أو المستنبطة منها.