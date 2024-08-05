يتضمن سلسلة من البرامج لكافة الفئات العمرية ويستمر من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر

برنامج جلسات قرائية وعروض الدمى ومجموعة من الألعاب وورش العمل للصغار والكبار

سوق للحرف اليدوية ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية

الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن الدورة الأولى من "مهرجان شاطئ الشارقة"، ينظم لأول مرة في شاطئ الحيرة على مدار شهر كامل خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً يومياً، بهدف توفير تجربة فريدة للأفراد والعائلات، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الشاطئية والرياضية والترفيهية.

مناطق متنوعة تناسب تطلعات كافة الزوار

ويتضمن المهرجان مناطق متنوعة، تبدأ بمنطقة الرياضات البحرية والشاطئية، والتي تتيح للزوار ممارسة عدداً من الرياضات المائية مثل: التجديف، والمشاركة في مسابقات كرة الطائرة الشاطئية، ومغامرات التسلق ومسار اجتياز العقبات، بالإضافة إلى منطقة ألعاب مائية مخصصة للأطفال ، إلى جانب منطقة الصحة والرياضة، وفيها يحظى الزوار بفرصة المشاركة في جلسات اليوغا، والأيروبكس، والزومبا.

وينظِّم المهرجان حفلات موسيقية يومياً، كما يخصص منصة لعرض أفلام سينمائية على الشاطئ، بالإضافة إلى برنامج جلسات قرائية وعروض الدمى، ومجموعة متنوعة من الألعاب وورش العمل التفاعلية للأطفال واليافعين والكبار.

ويقدم المهرجان تجربة ثقافية وتجارية فريدة، من خلال سوق الحرف اليدوية والتراثية، كما يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية.

فعاليات مجتمعية شاملة

وفي حديثه حول تنظيم المهرجان، قال خالد آل علي، مدير شاطئ الحيرة وحدائق المنتزه "إن التزامنا بتقديم فعاليات مميزة واستثنائية يكشف جاذبية الشارقة السياحية ومجتمعها الحيوي، ويعزز من جهودنا تجاه ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للجميع".

وأضاف: "من خلال مهرجان شاطئ الشارقة، نسعى إلى استثمار المقومات السياحية التي تتميز بها إمارة الشارقة، خاصة شواطئها التي تعد وجهة مفضلة للزوار والسيّاح والمقيمين خلال فصل الصيف، حيث نسعى أن يكون المهرجان فرصة لتعزيز الحراك السياحي في الإمارة خلال فصل الصيف".

ويجسد المهرجان التزام "شروق" بتقديم تجربة تفاعلية فريدة للمقيمين في الإمارة وزوارها على مدار العام، لا سيما في موسم الصيف، والاحتفاء بالوجهات الشاطئية التي تزخر بها الشارقة.

حزمة متكاملة من الأنشطة الصيفية في وجهات "شروق"

وإلى جانب "مهرجان شاطئ الشارقة"، تقدم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية خلال إجازة الصيف. ففي "شاطئ خورفكان" يمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء الشاطئ وممارسة الرياضات المختلفة، ومشاركة أطفالهم في ورش العمل الإبداعية. كما يقدم "شاطئ الحيرة" فرصاً لممارسة الرياضات البحرية والشاطئية على مدار أيام الصيف. وفي "واجهة المجاز المائية" يتاح للزوار الاستمتاع بمنظر الشارقة عبر ركوب البالونات البانورامية ومعاينة بحيرة خالد من الأعلى. أما "القصباء" فتعد وجهة مثالية متعددة الخيارات الترفيهية للجميع، من الأنشطة التعليمية، إلى مراكز الترفيه للأطفال التي تحتضن مجموعة واسعة من الألعاب.

وتوفر "حدائق المنتزه"، فرصة الاستمتاع بالأجواء الممتعة في الصيف، بالإضافة الى تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للسيدات، كما يمكن للجميع المشاركة في المسابقات والسحوبات التي تقام بانتظام. أما "جزيرة النور" فتخصص برنامجاً صيفياً للأطفال، حيث يمكنهم إطلاق العنان لإبداعاتهم واستكشاف الطبيعة. وفي منطقة "قلب الشارقة" يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الفنية والتراثية. وينظم كل من "مركز مرايا للفنون" و"1971- مركز للتصاميم" مخيماً صيفياً حافلاً بالورش الفنية، حيث يقدم كل مركز برنامجاً خاصاً به يهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى المشاركين، بينما يوفر "مركز مليحة للآثار" تجربة تعليمية فريدة من خلال الدورات التدريبية والرحلات الاستكشافية لمعاينة واحدة من أهم المدن التاريخية في المنطقة.

وتقدم "مجموعة الشارقة للضيافة" باقة متنوعة من العروض الصيفية التي تلبي تطلعات جميع الزوار، سواء كانوا يبحثون عن المغامرة أو الهدوء، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإجازات صيفية فريدة وسط الطبيعة في واحة البداير، ونزل الرفراف، ونزل الفاية، ونجد المقصار، وتجربة أنشطة متنوعة تناسب جميع الأعمار. كما يقدم "فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة" وامتداده "جناح السراي،بيت خالد بن إبراهيم" عروضاً خاصة لإقامة فاخرة بأسعار مميزة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://summer campaign.shurooq.gov.ae.

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