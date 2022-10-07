الشراكة الأكبر والأضخم للمنتخب الوطني

شراكة جديدة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لدعم انجازات المنتخب

· الهاشمي: الشراكة خطوة تعزز تكامل الأدوار بين الاتحاد وشركائه لتمكين أبناء الوطن

· الشمري: المساهمة في بناء جيل قوي من أبناء الوطن إحدى أولويات مبادلة

· مبادلة راعي رسمي للمنتخب، وجوجيتسو أرينا تتحول إلى "مبادلة أرينا"

أبوظبي: أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة مبادلة للاستثمار – " مبادلة" عن توقيعما لاتفاقية شراكة استراتيجية في خُطوة تؤكد على مدى التزامهما بدعم أبناء الوطن من الرياضيين، والمساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو نحو آفاق أرحب، وترسيخ مكانة الدولة العالمية على صعيد اللعبة.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي أقيم في أبوظبي، حيث وقّع على الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومن جانب شركة مبادلة للاستثمار سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية.

وبحسب اتفاقية الشراكة أصبحت شركة مبادلة للاستثمار أول راع رسمي حصري للمنتخب الوطني للجوجيتسو بمختلف فئاته، كما وستملك حقوق التسمية الخاصة بصالة جوجيتسو أرينا.

وتأتي هذه الرعاية الحصرية للمنتخب الوطني للجوجيتسو في إطار حرص شركة مبادلة على تقديم الدعم لأحد أنجح المنتخبات الوطنية على الإطلاق على صعيد الرياضات المختلفة، والذي توّج أبطاله بالعديد من الألقاب العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية. كما وتؤكد هذه الخطوة على دور مبادلة للاستثمار كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في إطلاق المبادرات المجتمعية وتقديم الدعم والرعاية للمواهب الإمارتية، وثقتها الكبيرة في قدرة المنتخب الوطني للجوجيتسو بفئاته كافة على مواصلة التألق وصنع فجر جديد من الإنجازات، وسعيها للمساهمة في توفير كل المقومات المطلوبة لاستدامة ريادة المنتخب وتسيده للمشهد العالمي.

وتوجه سعادة عبد المنعم الهاشمي بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الداعم الأول للرياضة والرياضيين والذي بفضل توجيهات ورؤية سموه ترتقي وتتطور رياضة الجوجيتسو في الدولة إلى أعلى المراتب العالمية، وأصبحت أبوظبي عاصمة للجوجيتسو وموطنا عالميا لها، مشيرا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى شركة مبادلة للاستثمار لدورها المجتمعي المهم الذي يعتبر نموذجا لكافة المؤسسات الوطنية في تمكين الشباب من أبناء الوطن ورعاية الموهوبين لمواصلة تألقهم، وسوف يكون للشركة دور مهم في الارتقاء بإنجازات المنتخب الوطني للجوجيتسو في المحافل القارية والعالمية.

وقال: " يحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يواكب خطط ومسيرة تطوير اللعبة، كما يتطلع إلى ترسيخ التعاون مع شركة مبادلة التي تلعب دورا بارزا في دعم الحركة الرياضية من خلال برامجها المجتمعية المختلفة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تواصل ازدهارها نحو مستويات متفدمة لتحقيق أهدافها المتمثلة في ترسيخ ريادة الدولة على الساحة الرياضية العالمية وتمكين الأبطال من مواصلة التألق والتفوق في المحافل المختلفة."

بدوره قال سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة:

"يحظى قطاع الرياضة باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة، وقد شهدنا العديد من الإنجازات الرياضية المميزة التي حققتها الجوجيتسو على كافة المستويات، وتفخر شركة مبادلة للاستثمار برعايتها المنتخب الوطني للجوجيتسو بجميع فئاته، كأول راع حصري، وتسمية صالة جوجيتسو أرينا بمبادلة أرينا. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار حرص مبادلة على رعاية ودعم المبادرات المجتمعية، والعمل على إحداث تأثير إيجابي ومستدام، إضافة لتوفير المقومات اللازمة لتمكين الشباب والرياضيين لمواصلة التألق وحصد الألقاب. ونحن سعداء بتعزيز وترسيخ علاقة الشراكة والتعاون مع اتحاد الجوجيتسو، ونعمل معاً لدعم مسيرة التألق للمنتخب الوطني للجوجيتسو في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية."

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة مبادلة في توقيت مثالي، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض عدد من الاستحقاقات القارية والعالمية على رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي آواخر الشهر الجاري، وبطولة آسيا في تايلاند فبراير المقبل و8 بطولات عالمية أخرى خلال العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى نجاح المنتخب الوطني للجوجيتسو في تحقيق مجموعة من الإنجازات المشرفة، وتمثيل الدولة بأفضل صورة، حيث بات رقما صعبا في كل البطولات القارية والعالمية، وأكبر دليل على ذلك تصدرهم لآسيا والعالم في الأعوام الأخيرة، وتحقيقهم لقب بطولة العالم لمرتين متتاليتين، وحصد 5 ميداليات تاريخية في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022.

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