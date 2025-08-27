تورنتو، كندا. أعلنت شركة "ديفاي تكنولوجيز" (DeFi Technologies Inc) (المدرجة في بورصة ناسداك ورمزها: DEFT) و(المدرجة في البورصة الكندية (CBOE CA) ورمزها DEFI)، و(المدرجة في بورصة فرانكفورت ورمزها: R9B)، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على سد الفجوة بين أسواق رأس المال التقليدية والتمويل اللامركزي (DeFi)، اليوم عن استضافتها لنسخة أبوظبي من "الندوة العالمية للرؤى" التي تنظمها "ديفاي تكنولوجيز" وذلك يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر الإمارات.

وستُقام جلسة أبو ظبي في أعقاب ندوة فرانكفورت الافتتاحية التي ستُعقد في 25 سبتمبر 2025، وهي استكمال للسلسلة العالمية المصممة لجمع المؤسسات الاستثمارية والهيئات التنظيمية والمبتكرين والمتخصصين في التكنولوجيا لاستكشاف التقارب الحاصل بين كل من التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل التقليدي (TradFi) ودور ذلك في إعادة تعريف أسواق رأس المال.

ندوة عالمية استراتيجية للابتكار المالي

تُعدّ "الندوة العالمية للرؤى" والخاصة بشركة "ديفاي تكنولوجيز" سلسلة مُنظّمة من اللقاءات رفيعة المستوى التي تعتمد على الحضور الشخصي، وتهدف إلى تعزيز الحوارات الموثوقة المتعلقة بمستقبل التمويل العالمي. وتحظى هذه السلسلة بدعم من شركة "ديفاي تكنولوجيز" وشركائها في المنظومة – فالور (Valour)، وستيلمان ديجيتال (Stillman Digital)، وريفليكسيفيتي ريسيرش (Reflexivity Research)، ونيورونوميكس (Neuronomics)، وسوففاي (SovFi)، وبي تي كيو تكنولوجيز (BTQ Technologies)، حيث تجمع صناع القرار وقادة الفكر لدراسة الاتجاهات الناشئة في مجال الترميز (tokenization)، والأدوات المهيكلة، والبنية التحتية للأصول الرقمية.

ستُسلّط نسخة أبوظبي الضوء على الدور المتنامي للمنطقة كمركز للأصول الافتراضية والابتكار في أسواق رأس المال، حيث تجمع قادة إقليميين وعالميين لتبادل الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لصياغة ملامح العصر القادم للأنظمة المالية.

وصول حصري إلى منظومة شركة "ديفاي تكنولوجيز"

تُتيح الندوة أيضًا للمؤسسات الاستثمارية فرصةً للوصول المباشر إلى منظومة شركة "ديفاي تكنولوجيز"، بما في ذلك الاطلاع على الرؤى الخاصة باستراتيجية نمو الشركة، والتقنيات الخاصة بها، ومنتجات الاستثمار الخاضعة لإشراف الجهات التنظيمية مثل منصة (Valour ETP). وستُمثّل هذه الفعالية بوابةً تتيح أفضلية الوصول إلى الابتكارات الموجودة في محفظة شركة "ديفاي تكنولوجيز".

وقد صرّح آندرو فورسون، رئيس "ديفاي تكنولوجيز" والمدير التنفيذي للنمو في "فالور"، قائلاً: "يسعدنا استضافة "ندوة الرؤى" في أبوظبي، المركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة والإمارة الرائدة في مجال الابتكار في الأصول الافتراضية". وأضاف قائلاً: "تتمثل مهمتنا في بناء الجسور بين أسواق رأس المال التقليدية واقتصاد الأصول الرقمية. ومن خلال الحوارات مع المؤسسات الاستثمارية والهيئات التنظيمية والمبتكرين، نهدف إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، مع وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة هذه التطورات".

توسيع السلسلة العالمية

بينما تنطلق أعمال النسخة الافتتاحية في فرانكفورت في 25 سبتمبر، سيستمر انعقاد سلسلة الندوات هذه في مراكز عالمية استراتيجية، حيث توجد خطط لعقد هذه الجلسات في أبوظبي وهونغ كونغ وساو باولو ولندن ونيويورك وزيورخ، علمًا أن كل نسخة منها ستُكيف بحيث تتناسب مع ديناميكيات السوق الإقليمية مع الحفاظ على التركيز على هدف عالمي موحد يتمثل في تمكين الوصول الفعال والآمن والمتوافق إلى أسواق رأس المال ضمن منظومة أصول رقمية قابلة للتطوير.

مواضيع جدول أعمال غنية برؤى عميقة

ستتضمن ندوة أبوظبي مزيجًا من الخطابات الرئيسية، وجلسات النقاش الخاصة، وحلقات النقاش الاستراتيجية التي تُركز على:

دور وأهمية المنتجات المتداولة ( ETPs ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلق مسارات مواتية لأسواق رأس المال لتمكين المؤسسات من الوصول إلى الأصول الرقمية وذلك ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اعتبارات توفير السيولة وتصميم الأدوات المهيكلة في سياق العمل الحكومي السيادي

تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية وتصميم الأدوات المهيكلة

الأهمية المتزايدة للتقنيات الكمومية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرائدة المماثلة في التمويل اللامركزي وأسواق رأس المال الحديثة

ستصدُر عن كل نسخة من هذه الندوات مجلة بحثية مشتركة، تُحررها "ريفليكسيفيتي ريسيرش"، تُلخص أهم الرؤى والاستراتيجيات والابتكارات التي استُكشفت خلال الفعالية.

تعزيز الحضور الإقليمي

وسّعت شركة "ديفاي تكنولوجيز" مؤخرًا عملياتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التسجيل في مركز دبي للسلع المتعددة باسم (DEFI DMCC) (رقم الشهادة DMCC199558) ضمن مكاتبها في أبراج بحيرات جميرا بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت الشركة، من خلال شركتها التابعة "فالور"، مكتب تداول في مركز دبي للسلع المتعددة لتوفير وصول منظم إلى منتجات الأصول الرقمية للعملاء من المؤسسات في المنطقة.

نبذة عن "ديفاي تكنولوجيز"

"ديفاي تكنولوجيز" (DeFi Technologies Inc) (المدرجة في بورصة ناسداك ورمزها: Nasdaq: DEFT) و(المدرجة في البورصة الكندية (CBOE CA) ورمزها CBOE CA: DEFI)، و(المدرجة في بورصة فرانكفورت ورمزها: GR: R9B)، هي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على سد الفجوة بين أسواق رأس المال التقليدية والتمويل اللامركزي (DeFi). وبما أن "ديفاي تكنولوجيز" أول شركة إدارة أصول رقمية من نوعها مدرجة في بورصة ناسداك، فإنها توفر للمستثمرين في الأسهم إمكانية المشاركة في استثمارات متنوعة في الاقتصاد اللامركزي الأوسع نطاقًا من خلال نموذج أعمالها المتكامل والقابل للنشر على نطاق أوسع. ويشمل ذلك "فالور" التي توفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 75 من الأصول الرقمية الأكثر ابتكارًا في العالم عبر المنتجات المتداولة في البورصة الخاضعة للتنظيم؛ و"ستيلمان ديجيتال" (Stillman Digital)، وهي شركة وساطة رئيسية للأصول الرقمية تركز على خدمات التنفيذ والحفظ لصالح المؤسسات؛ و"ريفليكسيفيتي ريسيرتش" (Reflexivity Research)، التي توفر بحوثًا رائدة في مجال الأصول الرقمية؛ و"نيورونوميكس" (Neuronomics) التي تطور استراتيجيات التداول الكمي والبنية التحتية؛ و"ديفاي ألفا" (DeFi Alpha)، وهو النشاط الداخلي للشركة في مجال المراجحة (arbitrage) والتداول. وبفضل خبرة "ديفاي تكنولوجيز" العميقة في أسواق رأس المال والتقنيات الناشئة، فإنها تعمل على بناء البوابة المؤسسية إلى مستقبل التمويل. يمنكم متابعة "ديفاي تكنولوجيز" على منصات لينكدإن (LinkedIn) و"إكس/تويتر سابقًا" (X/Twitter)، وللمزيد من التفاصيل، تفضلوا بزيارة https://defi.tech/

الشركات التابعة لـ "ديفاي تكنولوجيز"

نبذة عن "فالور"

تصدر "فالور" (Valour Inc.) و"فالور ديجيتال سيكيوريتيز ليمتد) (Valour Digital Securities Limited's) (المشار إليهما معًا باسم "فالور")، المنتجات المتداولة في البورصة (المعروفة اختصارًا باسم "ETPs") التي تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الوصول إلى الأصول الرقمية بطريقة بسيطة وآمنة عبر حساباتهم المصرفية التقليدية. و"فالور" جزء من أنشطة إدارة الأصول في "ديفاي تكنولوجيز". لمزيد من المعلومات حول "فالور"، أو للاشتراك، أو لتلقي التحديثات، تفضلوا بزيارة valour.com.

نبذة عن "ستيلمان ديجيتال"

"ستيلمان ديجيتال" (Stillman Digital) هي شركة رائدة في توفير السيولة للأصول الرقمية تقدم حلول سيولة غير محدودة للشركات، مع التركيز على تنفيذ الصفقات والتسوية والتكنولوجيا بطريقة رائدة في هذا القطاع. لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة: https://www.stillmandigital.com

نبذة عن "ريفليكسيفيتي ريسيرتش"

"ريفليكسيفيتي ريسيرتش" (Reflexivity Research LLC) ذات المسؤولية المحدودة هي شركة بحوث رائدة متخصصة في إعداد تقارير بحثية متعمقة عالية الجودة عن البتكوين وصناعة الأصول الرقمية، بهدف تزويد المستثمرين بمعلومات وبيانات واستنتاجات قيّمة. لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة: https://www.reflexivityresearch.com/

نبذة عن "نيورونوميكس"

"نيورونوميكس" (Neuronomics AG) هي شركة سويسرية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في استراتيجيات التداول الكمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي بعلم الأعصاب الحسابي والتمويل الكمي لتقدّم حلولاً متطورة تحقق أداءً متميزاً ومعدلاً بحسب المخاطر في الأسواق المالية. لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة: https://www.neuronomics.com/

