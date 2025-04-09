الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الرائدة في مجال التوزيع السريع وحلول الشحن في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق تطبيق ايجكس المحمول AJEX Mobile App ، الذي سيحدث تحولاً جذرياً في تجربة توصيل الشحنات للعملاء. يأتي هذا التطبيق التطبيق استجابة للطلب المتزايد من المستهلكين على الحلول اللوجستية السلسة والشفافة، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، ليعيد تعريف كيفية تفاعل ايجكس مع عملائها، في إطار جهودها المستمرة في تعزيز التحول الرقمي.

يوفر تطبيق ايجكس المحمول مستوى غير مسبوق من الشفافية، حيث يتيح للمستخدمين تتبع شحناتهم بشكل مباشر وفي الوقت الفعلي. وبفضل ميزة التتبع الفوري، التي تمنح المستخدمين رؤية واضحة لعملية الشحن من الاستلام وحتى الوصول إلى باب المنزل، يمكنهم متابعة تقدم شحناتهم خطوة بخطوة. بالإضافة إلى التتبع المباشر في الوقت الفعلي، يتيح التطبيق للعملاء تلقي إشعارات فورية حول أي تحديثات في حالة الشحنة.

كما يوفر التطبيق لعملاء ايجكس المزيد من الراحة والتحكم، حيث يتيح لهم تحديث بياناتهم الشخصية وتفاصيل التسليم، بما في ذلك إعادة جدولة مواعيد التسليم أو تغيير العنوان. علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي التطبيق تحديد أقرب مركز لخدمات ايجكس والاستفادة من أدوات تواصل متطورة للتفاعل مع فريق دعم العملاء عبر هواتفهم الذكية.

وفي هذا السياق، قال شانفاز محمد، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة ايجكس: "يضع تطبيق ايجكس معياراً جديداً في قطاع الشحن السريع والتجارة الإلكترونية في المنطقة بفضل ميزة التتبع المباشر المبتكرة. سيحدث هذا التطبيق فرقاً كبيراً في قطاع التسليم الأخير، حيث يستطيع عملاؤنا تتبع شحناتهم بشكل مباشر، ومراقبة تقدمها، وتلقي تحديثات مستمرة، وتخصيص تفضيلات التوصيل. ومع هذه الميزات، يمكن لعملاء ايجكس الاستمتاع بخدمة شخصية وموثوقة تبقيهم على اطلاع وتحكم في كل خطوة من خطوات شحنتهم."

يعد تطبيق ايجكس جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبعها الشركة، والتي تشمل إطلاق شبكة التشغيل الخاصة بها (AONE)، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تهدف إلى تبسيط العمليات اللوجستية وتحسين جودة الخدمة. ولا شك في أن هذه الابتكارات تجعل ايجكس رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، حيث تقدم حلولاً مرنة تركز على تلبية احتياجات الشحن والتوصيل الفريدة في المنطقة.

من خلال هذه الأداة الرقمية الجديدة، تواصل ايجكس سدّ الفجوة بين التكنولوجيا المتطورة والخدمة الاستثنائية للعملاء، مما يعزز سمعتها كشريك لوجستي مستقبلي. أصبح التطبيق متاحاً الآن للتنزيل في المملكة العربية السعودية، لتقديم تجربة أكثر راحة وشفافية للعملاء.

لمحة عن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية

شركة ايجكس للخدمات اللوجستية خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وقد تأسست في عام 2021، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. تماشياً مع رؤية السعودية 2030، تسعى الشركة لتوفير حلول لوجستية متطورة، لتربط الشرق الأوسط بالعالم بسلاسة.

تتخصص شركة ايجكس في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول الصناعة في منطقة الشرق الأوسط، ولها حضور قوي في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا والصين. تضمّ شبكتها أكثر من 60 منشأة لوجستية ، و1000 مركبة، و1500 موظف. وتقدم ايجكس مجموعة شاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى خدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية.

يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وهي مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية، تضمّ أكثر من 20,000 موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة. وفي شهر فبراير 2025، استحوذت "دي إتش إل للتجارة الالكترونية" على حصة أقلية في الشركة، مما يعزز خطط نمو ايجكس وتوسعها المستقبلي.

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