القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد القومي

نؤكد على التزامنا بتقديم كل ما يخدم مصلحة قطاع العقارات في مصر ويدعم استدامته

القاهرة، شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام الشركة في النسخة الرابعة لمؤتمر الأهرام العقاري التي عقدت تحت عنوان (العقار والتحديات الراهنة ...أفكار بناءة لمستقبل أفضل) بمشاركة متميزة من المسؤولين والمطورين والمتخصصين لمناقشة عدة محاور رئيسية من خلال ثلاث جلسات بدأت بـصفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة بالساحل الشمالي، ودور المطور العام والمطور الصناعي في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة تحت عنوان "المطور العام وأهميته في التنمية ...العاصمة الإدارية نموذجاً" ، بالإضافة إلى الجلسة الثالثة التي تتحدث عن التمويل العقاري والتحديات الراهنة من حيث الرؤى والحلول.

بدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية التي شارك فيها المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس عمرو سليمان، رئيس المؤتمر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو.

وفي هذا السياق صرّح خالد عباس " أتقدم بالشكر للقائمين على مؤتمر الأهرام العقاري الرابع وأسعد بتواجدي في هذه النسخة لمناقشة آخر التطورات والتحديات في سوق العقارات، حيث يلعب قطاع العقارات دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أفضل".

وأضاف عباس قائلاً " نؤكد على التزامنا بتقديم كل ما يخدم مصلحة قطاع العقارات في مصر ويدعم استدامته وأتمنى للجميع جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، ".

وفي الجلسة الثانية التي ناقشت دور المطور العام والمطور الصناعي في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة والتي عقدت تحت عنوان "المطور العام وأهميته في التنمية ...العاصمة الإدارية نموذجاً “شارك الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع مجموعة كبيرة من المسؤولين ورؤساء الشركات، حيث تم استعراض شركة العاصمة الجديدة كنموذج ناجح على أرض الواقع وتجربة ناجحة للاستدامة بالمدن الجديدة

ومن جهته، صرّح الدكتور مهندس أحمد فهمي "نحرص في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دمج مبادئ التنمية المستدامة في كل مراحل التطوير، مما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ولذلك نشجع جميع الشركات على دعم التنمية المستدامة عند تطوير المدن الجديدة ونحن جاهزون تمامًا لرقمنة التراخيص للتداول داخل العاصمة والتسويق الخارجي ، ونعمل على تحقيق التغييرات و الاستعانة بخبرات اجنبية لإنشاء و تصميم الابراج كما نؤمن بأهمية التسويق الخارجي حيث نحرص دائما علي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.

نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD:

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.

حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

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