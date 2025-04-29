دبي، الإمارات العربية المتحدة : حازت شركة الرستماني للاتصالات، الرائدة في مجال تكامل الأنظمة في الإمارات، وعضو في مجموعة الرستماني التي أسسها المغفور له عبد الله حسن الرستماني في أوائل الخمسينيات، على جائزة "أفضل شريك لرضا العملاء لعام 2024" من شركة هواوي، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء هذا التكريم خلال قمة شركاء هواوي 2025 التي عُقدت مؤخرًا في دبي، والتي تحتفي بشركائها المتميزين في مجالات الابتكار وأداء خدمة العملاء.

وتعكس هذه الجائزة الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة الرستماني للاتصالات لإرساء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال الالتزام بتقديم خدمة ثابتة وموثوقة وفق أعلى المعايير التشغيلية. وفي وقتٍ أصبحت فيه تجربة العملاء عاملاً رئيسياً للتميّز التكنولوجي بالنسبة للمؤسسات، تمكّنت شركة الرستماني للاتصالات من تقديم خدمة مميّزة تتلاءم مع البنية التحتية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي تعزيز مكانتها وميزاتها التنافسية في السوق الإقليمية.

وفي تعليقه على الجائزة، أكد يوسف فوّاز، المدير العام لشركة الرستماني للاتصالات، أن نيل رضا العملاء وولائهم لا يتحقق إلا من خلال تقديم خدمة استثنائية ترتكز على الجودة والموثوقية. وقال:

» نُدرك في الرستماني للاتصالات أن بناء الثقة مع العميل هو التزام مستمر يتطلب التميّز في كل مرحلة من مراحل الخدمة«. وأضاف: » تعكس هذه الجائزة التزامنا المتواصل بتقديم حلول متكاملة تواكب تطلعات العملاء، وتسهم في دعم نجاحاتهم على المدى الطويل«.

خدمات موثوقة وعالية الجودة

حرصت شركة الرستماني للاتصالات على الاستثمار في مفهوم "الخدمات الموثوقة والعالية الجودة"، الذي يعني خدمة العملاء بشكل مباشر ومتواصل، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية منتظمة، والتواصل الشفاف مع العملاء، وسرعة الاستجابة، والتقييم الدوري لرضاهم، بدعم من شبكة خدمات وطنية مُصممة لتقليل فترات التوقف عن العمل وضمان استمرارية الأعمال، مما يساهم في تحقيق أحد أعلى معدلات الاحتفاظ بالعملاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات.

بدوره، أوضح شان شياو بينغ، مدير تطوير وإدارة الشركاء في هواوي الإمارات، أن شركة هواوي تقدّر الشركاء الذين يشاركونها رؤيتها الرامية لتقديم تجارب استثنائية للعملاء، معتبرًا أن شركة الرستماني للاتصالات بذلت جُهوداً حثيثةً لتقديم أعلى معايير الخدمة، مما يسمح للعملاء بالاستفادة من إمكانات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة. وأضاف: » نحن فخورون بتكريم الرستماني للاتصالات كأفضل شريك لرضا العملاء لهذا العام، ونتطلع إلى تعزيز أواصر هذا التعاون لدفع عجلة الابتكار وتحقيق النجاح للعملاء في الإمارات«.

الجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المحلية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تنسجم مع رؤية وقيم مجموعة الرستماني، التي تضع رضا العميل في صميم أولوياتها، وتعتمد التميّز الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع خصوصية السوق المحلية كركائز لتحقيق نمو مستدام. وفي ظل تسارع التحول الرقمي في دولة الإمارات، تبرز أهمية بناء شراكات تجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية لبناء بنية تحتية متقدمة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي معرض حديثه عن الأثر الأوسع للجائزة، هنّأ مازن دالاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرستماني، فريق شركة الرستماني للاتصالات على هذا الإنجاز المستحق، والذي يعكس قوة أدائهم وفهمهم العميق لاحتياجات العملاء وجودة خدماتهم على مستوى المجموعة. كما أعرب عن شكره لـهواوي على ثقتها الراسخة بشركة الرستماني للاتصالات كشريك استراتيجي. وأضاف: » يُظهِر هذا التعاون أن القدرات الإماراتية المدعومة بالتكنولوجيا العالمية والطموح المشترك قادرة على تقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. «

لمحة عن شركة الرستماني للاتصالات

تأسست شركة الرستماني للاتصالات - عضو في مجموعة الرستماني - عام 2002 لتقديم حلول تقنية متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في دولة الإمارات، سواء الحكومية أو الخاصة. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل هواوي، مايكروسوفت، سيسكو، وإتش بي، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو)، تساهم الشركة في دعم تطوير بنية تحتية مستدامة ومتكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتشمل خدماتها تقديم الدعم ما قبل وما بعد البيع، وخدمات ذات قيمة مضافة وذلك باستخدام شبكات مشغلي الاتصالات وشبكة الإنترنت وشبكات الهاتف العامة والرقمية والمتكاملة وشبكات الجوال. تضم الشركة أكثر من 100 خبير تقني متخصص في أحدث التقنيات، مما يعزز مكانتها كمزود موثوق به يتميز بخبرته ونهجه الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء.

للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:

ميادة جبريل

رئيسة قسم الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة

مجموعة الرستماني

البريد الإلكتروني: media@alrostamanigroup.ae

هاتف: 971555444390+

لمحة عن هواوي

تأسست هواوي عام 1987، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. يعمل لديها أكثر من 207 آلاف موظف في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤية هواوي ورسالتها بتقديم الخدمات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل إرساء عالم ذكي ومتصل بالكامل. ولتحقيق هذه الغاية، تحرص على تعزيز الاتصال الشامل وتكافؤ فرص الوصول إلى الشبكات، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم لتقديم قوة حوسبة فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تبني الشركة منصات رقمية لمساعدة جميع القطاعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية، كما تعمل على إعادة تشكيل تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصبح مناسبة للأفراد، سواء كانوا في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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