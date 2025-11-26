مملكة البحرين - أعلنت جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" بالتعاون مع شركة "وورك سمارت" لإدارة الفعاليات، عن انضمام شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM) كراعٍ ذهبي للنسخة الثالثة عشرة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ميت آي سي تي" ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا "بيتكس"، والمقرّر انعقادهما خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر بفندق الخليج.

وتمتلك شركة الخليج للحاسبات الآلية خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، بما يعكس مكانتها كأحد أهم مزودي الحلول الرقمية الشاملة في المنطقة.

ومن المرتقب أن تسهم مشاركتها في إثراء أعمال المؤتمر والمعرض والنقاشات والجلسات الحوارية عبر تقديم رؤى ثاقبة في تبني الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التحول الرقمي المستدام، إلى جانب استعراض أحدث حلولها وتقنياتها المتقدمة التي تدعم المؤسسات في بناء بنية تقنية متطورة تتماشى مع متطلبات المستقبل، وتعزز من جاهزيتها لتحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، قال السيد عبد الله إسحاق، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في البحرين: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث كراعٍ ذهبي لما يمثّله من منصة استراتيجية تسهم في تعزيز الحوار حول مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي في المملكة والخليج والمنطقة، ونحن نتطلع إلى دعم المؤسسات خلال الحدث من خلال استعراض أحدث منتجاتنا وحلولنا التقنية التي تنبع من رؤيتنا المشتركة لتمكين المنظومة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد عطيةالله الحجيري الرئيس التنفيذي لشركة "وورك سمارت": "نرحب بانضمام شركة عريقة مثل شركة الخليج للحاسبات الآلية كراعٍ ذهبي لمؤتمر "ميت آي سي تي" ومعرض "بيتكس"، ونحن فخورون بهذه الشراكة التي تعكس إدراك الشركة لأهمية تعزيز الحوار التقني بين كافة الأطراف المعنية بتطوير المنظومة الرقمية في البحرين والمنطقة، كما تؤكد حرصها على المساهمة في بناء مستقبل تكنولوجي متطور قائم على الابتكار وتبادل أفضل الممارسات والمعارف الدولية".

وأضاف أن هذا الحدث الإقليمي المهم يواصل دوره في تسريع تبني التقنيات الحديثة، إلى جانب خلق مساحات للتكامل والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود في إبراز هذا الحدث بأفضل صورة بما يعزز مكانة البحرين كمركز رائد للابتكار الرقمي.

ويعد مؤتمر "ميت آي سي تي" ومعرض "بيتكس" منصة حيوية لربط صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة التقنية العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة، بهدف تعزيز التعاون والاستثمار في منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز التنافسية الرقمية للمنطقة.

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" الشريك الرائد والموثوق في المنطقة في مجال التكنولوجيا، لأكثر من 35 عاماً. ولدى الشركة 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، ما يمكنها من تقديم أفضل مجموعة حلول شاملة، والتي تشمل حلول البنية التحتية الرقمية، والسحابة الهجينة، والأمن السيبراني، وحلول الأعمال الرقمية، والخدمات المدارة.

تجمع شركة الخليج للحاسبات الآلية بين الخبرة المحلية العميقة والريادة التكنولوجية العالمية، حيث تتعاون مع شركات مثل IBM (بصفتها الموزع الوحيد لها في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وسيسكو (كشريك ذهبي)، وVMware by Broadcom (مزود حلول Pinnacle). وتتيح هذه المنظومة الفريدة، إلى جانب خبرة وتميز كوادر الخليج للحاسبات الآلية، تقديم حلول آمنة وقابلة للتطوير تتمحور حول العملاء، وتعالج أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com

-انتهى-

#بياناتشركات