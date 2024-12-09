المنامة، مملكة البحرين: احتفلت شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلولالدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر بمبادرة صادقة تهدف إلى تمكين المرأة في جميع القطاعات.

بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قدمت شركة AFS دعمها لمبادرة نتاج، وهي مبادرة متخصصة لتزويد النساء بالمهارات والإرشاد اللازم لتحويل حرفهن إلى أعمال تجارية راسخة. وكجزء من هذا الحدث، رحبت شركة AFS بفريق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وثلاث نساء ملهمات من مبادرة نتاج إلى مقرها الرئيسي في مملكة البحرين. شاركت النساء قصص نجاحهن، وسلطن الضوء على كيف ساعدهن البرنامج على دعم أسرهن وبناء سبل عيش مستدامة بعد فقدان شركائهن.

وقالت السيدة أميرة إسماعيل، المدير الإقليمي لشركة AFS في البحرين: "في شركة AFS، نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة التمكين والشمولية. وتتوافق شراكتنا مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مبادرة نتاج مع قيمنا ورؤيتنا لدعم المرأة في تحقيق إمكانياتها في مجال ريادة الأعمال. تعكس القصص الملهمة التي تمت مشاركتها اليوم مرونة وإصرار هؤلاء النساء الرائعات، ويشرفنا أن نلعب دورًا في رحلتهن نحو النجاح".

ويؤكد هذا التعاون تفاني شركة AFS في تنمية المجتمع والمساواة بين الجنسين، لا سيما من خلال المبادرات التي تمكن المرأة من تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة بشكل هادف في المجتمع.

نبذة عن AFS

تأسست شركة الخدمات المالية العربية (AFS) في عام 1984 وذلك لتقديم منتجات، خدمات وخبرات المدفوعات الرقمية للبنوك والمجموعات التجارية بالإضافة لتوفير حلول متخصصة في المدفوعات مما يمثل استجابة لتطور سوق المعاملات الرقمية وتناميها المستمر.

شركة (AFS) مملوكة من قبل 37 مصرفاً ومؤسسة مالية وتخدم أكثر من 60 عميلاً في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد اليوم شركة AFS المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية في المنطقة وأداة تمكين التكنولوجيا المالية، وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. ويتضح نهج (AFS) المبتكر في تقديم الخدمات المالية من خلال سلسلة من حلول الدفع الرائدة التي تشمل معالجة البطاقات، اكتساب التجار، وحلول التكنولوجيا المالية ومجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. تمتلك (AFS) مكاتب ومراكز بيانات في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.

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