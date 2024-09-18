مدينة الكويت: تستعد شركة الحمراء العقارية للانطلاق في رحلة جديدة تهدف إلى إحداث تأثير ايجابي في حياة المهنيين ذوي الخبرة الباحثين عن محطتهم المهنية التالية. حيث سيُقام "معرض الحمراء للتوظيف"، في يومي 18 و19 سبتمبر بمركز الحمراء للتسوق في مدينة الكويت. بالتعاون مع شركة زون لتنظيم المعارض المسئولة عن معرض وظيفتي، تفتخر شركة الحمراء العقارية بتقديم فعالية لاتكتفي بتوفير فرص عمل، بل تفتح أبواب المستقبل.

يهدف هذا المعرض لتطوير ماهية معارض التوظيف التقليدية التي غالبًا ما تستهدف الخريجين الجدد، يركز معرض الحمراء على المهنيين ذوي الخبرة الذين قطعوا شوطًا في مسيرتهم المهنية ويبحثون عن فرص جديدة. هذا الحدث يتمحور حول تمكين الأفراد، حيث يوفر منصة للتواصل مع كبرى الشركات الرائدة وممثليها بعدد يتجاوز 25 شركة في قطاعات التجزئة، التمويل، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، وغيرها.

ما يميز هذا المعرض حقًا هو القيم التي يقوم عليها.

الدعم والتمكين يمثلان جوهر رسالة الحمراء. إذ تسعى الشركة دائمًا إلى تعزيز النمو والرفاهية لمجتمعها ولاصحاب المصالح. هذا المعرض لا يتعلق فقط بمساعدة المحترفين في العثور على وظائف، بل بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق. تؤمن شركة الحمراء بأن نجاح كل فرد يساهم في نجاح المجتمع ككل، ويعكس هذا المعرض تلك الرؤية من خلال تقديم الإرشاد والفرص والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة التالية بكل ثقة.

كما تتبنى شركة الحمراء نهج العميل محور اهتمامنا الذي يتمحور أساساً حول بناء العلاقات القوية والمثمرة التي تعد الأساس للنجاح. فقد تم تصميم هذا المعرض الوظيفي لتعزيز الروابط العميقة بين المهنيين ذوي الخبرة وأصحاب العمل الذين يبحثون عن أكثر من مجرد السير الذاتية، فهم يسعون إلى اكتشاف أفراد يمكنهم دفع شركاتهم نحو التقدم. تلتزم الحمراء بفهم احتياجات كل من الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لضمان أن يكون الحدث تجربة مخصصة وديناميكية للجميع.

في عالم دائم التغير، أصبحت القدرة على التكيف أكثر أهمية من أي وقت مضى. تفخر الحمراء بكونها شركة ديناميكية ومتعددة الجوانب، ويعكس هذا المعرض تلك الروح. تدرك الشركة أن المشهد المهني يتغير باستمرار، وهي مستعدة تمامًا لمواجهة تلك التغييرات من خلال تقديم منصة للمحترفين ذوي الخبرة للعثور على أدوار جديدة وتطوير مسيرتهم جنبًا إلى جنب مع الصناعات التي يخدمونها.

وتعليقاً على هذه الفعالية، أكّد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية، السيد عبد العزيز محمد الضويحي، على التزام الشركة بإحداث تغيير بناء في المجتمعات التي تعمل فيها قائلاً:

" نحن في الحمراء ملتزمون بتعزيز المشهد المهني في الكويت من خلال توفير فرص حقيقية تمكّن المحترفين ذوي الخبرة من الارتقاء بمسيرتهم المهنية. يهدف نهجنا الجديد إلى ربط المحترفين ذوي الخبرة بالفرص، وكذلك تعزيز التفاعلات الهادفة التي تقود إلى نمو مهني طويل الأمد. نحن نُنشئ منصة تركز على تطوير القيادة والابتكار بنفس القدر الذي تركز به على التوظيف."

هذا الحدث لا يتعلق فقط بالتوظيف، بل هو فرصة محورية لممثلي الموارد البشرية كذلك. في السوق التنافسي الحالي، يعتبر التواصل المباشر مع المواهب ذات الخبرة أمرًا لا يقدر بثمن. يوفر معرض الحمراء للتوظيف فرصة لممثلي الموارد البشرية للتفاعل مع المرشحين المتميزين في بيئة تشجع الحوارات الحقيقية والتفاهم العميق وتعزيز العلاقات. الأمر يتجاوز مجرد التوظيف—إنه يتعلق بالعثور على الأفراد الذين سيساهمون في تشكيل مستقبل شركاتهم.

تسعى شركة الحمراء إلى ما هو أبعد من العمل التجاري. من خلال استراتيجيتها التطويرية، أطلقت الشركة العديد من المبادرات في مجالات الاستدامة، والفنون والتصميم، والصحة واللياقة، وتمكين المرأة، وغيرها. هذه المبادرات، إلى جانب معرض التوظيف، تعكس التزام الحمراء الراسخ بالشمولية المجتمعية. الشركة لا تخلق فقط الفرص؛ بل تسهم في تشكيل المشهد الاقتصادي في الكويت، مع التركيز على تعزيز القيادة والنمو والابتكار الذي يمس كل جوانب المجتمع.

عن شركة الحمراء العقارية

تتألق شركة الحمراء العقارية بإرثٍ وطنيٍ مميز باعتبارها الحاضنة لأحد المعالم المعمارية الأشهر في الكويت، فضلاً عن كونها إحدى أبرز الشركات الرائدة في إدارة العقارات على مستوى الدولة. ويوف برج الحمراء للأعمال مساحاتٍ مكتبية لمجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة التجارية، وهو يعد أطول ناطحة سحاب منحوتة بارتفاع يبلغ 413 متر و80 طابقاً. يقف البرج كنقطة محورية في الوسط التجاري للعاصمة الكويت حيث تتيح فرص النمو والازدهار للأفراد والشركات على السواء. كما يعد مركز الحمراء للتسوق وجهة تسوقٍ عصريةٍ تتضمن العديد من العلامات التجارية الحديثة والمرموقة، ويعرف بتقديم مفهوم خاصٍ وفريدٍ للتسوق والترفيه، كما أنه بوابة لتشكيلةٍ مميزةٍ وحالمةٍ من تجارب الطعام والشراب عبر صالة المطاعم ومركز التسوق الشهيرين.

نجح برج الحمراء في صنع نقلة نوعية في مساحات العمل التي تواكب متطليات وطموح القرن الحادي والعشرين، ويساهم في الارتقاء بالمشهد الحضري لأفق مدينة الكويت. فاز البرج التجاري بالعديد من الجوائز المهمة من هانيويل، وإنجاز الأعمال العربية، والمعهد الأمريكي للهندسة المعمارية (AIA) – فرع نيويورك، أمريكا، بالإضافة إلى معهد الخرسانة الأميركي في دبي، وكذلك عدداً من جوائز العقارات العربية والأفريقية ، وجوائز العقارات الدولية لعامي 2019 و2020 و"جائزة الجمهور" لفئة 10 سنوات من المشاريع المنجزة في العام 2011 التي يقدمها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH).

ويمكن التعرف على نهج شركة الحمراء العقارية في الارتقاء بمشهد الأعمال الكويتي، والمجتمع بشكلٍ عام من خلال برامجها ومبادراتها الوطنية، والحرص على رونق علامتها التجارية، وضمان تنويع التجارب المقدمة لعملائها وروادها؛ وذلك عبر زيارة الموقع www.alhamra.com.kw أو حساباتنا عبر العنوان @alhamratower.

-انتهى-

#بياناتشركات