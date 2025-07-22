وقدم خبرة تقنية مهمة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى تميّزها "بمركز الأبحاث والابتكار للسيدات في الرياض"، الذي يركز على تمكين الابتكار في مجال التقنية للمواهب النسائية على مستوى المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: فازت شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بجائزتين فضيتين في حفل توزيع جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025. حيث حصلت الشركة على جائزة "الابتكار في إدارة وتخطيط ممارسات الموارد البشرية - صناعات الاتصالات" تقديراً لبرنامجها المتميّز (برنامج روّاد سلام)، وجائزة "الإنجاز المبتكر في المسؤولية الاجتماعية للشركات" تكريماً لمركزها الرائد (مركز الأبحاث والابتكار للسيدات في الرياض).

وقالت الأستاذة سمر عبد الله السالم، الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري في شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، في تصريح بهذه المناسبة: "بينما نحتفل بفوزنا بهذه الجوائز المرموقة، يظل تركيزنا ثابتاً على تمكين شبابنا، والمساهمة في التطور التقني في المملكة. إن نجاح برنامج روّاد سلام، ومركز الأبحاث والابتكار للسيدات بالرياض يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والمسؤولية الاجتماعية. نحن ملتزمون ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة، من خلال دورنا الرائد في تطوير المواهب الوطنية ودعم التنمية المستدامة، مستلهمين رؤيتنا ومسترشدين بقيمنا".

ويُعد "برنامج روّاد سلام"، ركيزة أساسية ضمن مبادرات شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، ويهدف إلى سد فجوة المهارات في قطاعات الأمن السيبراني، وتطوير المنتجات، والتطبيقات، وتقنية المعلومات. ومن خلال تطبيقه لنهج مزدوج يتضمن تقديم ثلاثة أشهر من التدريب الأكاديمي المكثف تليها ثلاثة أشهر من الخبرة العملية في مجال الصناعة، نجح البرنامج في زيادة معدل توطين الوظائف من 41% إلى 82%، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتتجلى فعالية برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكبر من خلال زيادة معدلات التوظيف المرتفعة التي يحققها عبر الفئات المختلفة، ودوره الأساسي في تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية لتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وحظي "مركز الأبحاث والابتكار للسيدات في الرياض"، وهو مبادرة رائدة أخرى لشركة «اتحاد سلام للاتصالات»، بالإشادة والتقدير لالتزامه برعاية الجيل القادم من المواهب النسائية في مجال التقنية. لم يقتصر تأثير هذه المبادرة على تعزيز ثقافة التميّز التقني والإبداع بين الشباب السعودي فحسب، بل حظيت أيضاً باعتراف عالمي، مما سلط الضوء على إمكانيات المواهب السعودية على الساحة الدولية. ومن خلال خططها الطموحة لتوسيع هذه المراكز في مختلف أنحاء المملكة، تضع شركة «اتحاد سلام للاتصالات» الأساس لبناء مستقبل مزدهر بالابتكار، وتمنح فيه الشابات القدرة على القيادة بثقة وإبداع.

وتؤكد هذه الجوائز التزام شركة «اتحاد سلام للاتصالات» بالتميّز في الابتكار في مجال الموارد البشرية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتبرز في الوقت ذاته الدور الرائد للشركة في دعم التنمية الوطنية، وتعزيز قدرات المواهب السعودية، وتشجيع التنوع والشمول بين الجنسين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخارجه. وتتطلع الشركة إلى مواصلة جهودها البارزة نحو الابتكار والتأثير الاجتماعي، لبناء مستقبل مستدام ومتقدم تقنياً في المملكة.

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نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية. ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.salam.sa