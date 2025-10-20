مشاركة المركز سلطت الضوء على منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في الشارقة، ودورها في دعم اقتصاد الابتكار في دولة الإمارات.

يؤكد شراع من خلال مشاركته التزامه بتمكين رواد الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة مركزًا للابتكار وريادة الأعمال.

سارة النعيمي: مشاركتنا هذا العام تجسد التزامنا بوضع إمارة الشارقة على خريطة ريادة الأعمال العالمية

اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مشاركته في معرض "جيتكس غلوبال 2025" و"إكسباند نورث ستار"، مؤكداً دوره الريادي في تعزيز مسيرة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات. وانسجامًا مع الحملة الوطنية "الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم"، عكست مشاركة «شراع» الرؤية الموحدة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار ونمو الشركات الناشئة.

وخلال وجوده في المعرضين، استعرض «شراع» تنوع وابتكار منظومة الشركات الناشئة في الشارقة وإمكاناتها العالمية، في تجسيد لرؤية المركز في المساهمة ببناء اقتصاد يقوم على الإبداع والتعاون والمشاريع الهادفة.

واستعرض "شراع" في "جيتكس غلوبال"، شركتي "مسار تك" Masar Tech و«إشارة». حيث قدمت «مسار تك» خدمات متكاملة تشمل النمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتجميع، إلى جانب خدمات التصنيع الصغير، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية توفر للشباب خبرات عملية ومهارات تقنية متقدمة. أما «إشارة»، فقد قدمت منصة مبتكرة تتيح التواصل الثنائي الاتجاه من خلال استخدام كاميرا الهاتف لترجمة لغة الإشارة العربية إلى نص مكتوب والعكس، مع إمكانية إدخال النصوص أو المقاطع الصوتية من قبل غير المستخدمين للغة الإشارة، بما يضمن تواصلاً واضحًا وشاملًا للجميع.

كما استعرض شركتا "اتفاق" و"جاليبي" Jalebi . إذ سلّطت «اتفاق» (Ettifaq) الضوء على حلولها المبتكرة في مجال التكنولوجيا القانونية، من خلال نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات البحث القانوني، مستندةً إلى قاعدة بيانات شاملة ومنظّمة تُعدّ من الأدق والأكثر تطوراً في هذا المجال. أما "جاليبي"، وهي منصة سحابية حائزة على جوائز في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، فقد استعرضت حلولها الذكية التي تعمل على أتمتة عمليات إدارة المطاعم وربط البيانات التشغيلية بين أقسامها المختلفة.

وفي "إكسباند نورث ستار"، استعرض «شراع» مجموعة من الشركات الناشئة التي يدعمها والتي تجسّد تنوّع بيئة ريادة الأعمال في الشارقة، حيث استعرضت مختبرات متانوا للبحث والتطوير (Metanoa Research and Development Labs FZE) نظامًا سحابيًا لإدارة العيادات يوفّر حلولًا متكاملة للتشخيص والعلاج لاضطرابات النمو، فيما عرضت آي كود جونيور (iCodejr) أكاديمية إلكترونية لتعليم البرمجة للأطفال والناشئة بطريقة تجمع بين التعليم والمتعة، وطرح مجلس ستوديو (Majlis Studio) رؤيته كوكالة إبداعية قائمة على الذكاء الاصطناعي تمزج بين التصميم والاستراتيجية والأتمتة لتعزيز التواصل والابتكار الرقمي.

كما شاركت شركات ناشئة أخرى منها بلبل (Bulbul) وكود ليمتد (Qode Limited) وليتس وورك (Letswork) وآي سكول (iSchool) وأمبيتشو (Ambitio)، التي تنوعت بين التعليم الرقمي، والمساحات المرنة للعمل، ومنصات السفر والتفاعل الاجتماعي. كما سلطت مشاركة شراع الضوء على هايلو (Hylo) وتوِي+ (twe+)؛ حيث طرحت هايلو نموذجًا مستدامًا لتقليل هدر الأغذية عبر بيع السلع القريبة من انتهاء الصلاحية، بينما تهدف توِي+ إلى تمكين الشباب من خلال منصة تعليمية اجتماعية تعزّز الإبداع والابتكار.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "يشكل معرض جيتكس منصة يلتقي فيها الابتكار بالفرص، ومشاركتنا هذا العام تجسد التزامنا بوضع إمارة الشارقة على خريطة ريادة الأعمال العالمية، حيث تعكس الشركات الناشئة التي نمثلها قوة منظومة الابتكار في دولة الإمارات، القائمة على الإبداع والتكنولوجيا الهادفة. ومن خلال منصات مثل جيتكس غلوبال وإكسباند نورث ستار، نواصل ربط مؤسسينا بالمستثمرين والشركاء والأسواق التي تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية."

وتأتي مشاركة «شراع» في «جيتكس غلوبال» و«إكسباند نورث ستار» امتدادًا لمسيرته في تحقيق أثر ملموس. فمنذ تأسيسه عام 2016، دعم المركز أكثر من 450 شركة ناشئة، حققت مجتمعةً إيرادات تجاوزت 370 مليون دولار أمريكي، واستقطبت استثمارات تقترب من 300 مليون دولار أمريكي. وتؤكد هذه الأرقام الدور المتنامي لـ«شراع» في بناء منظومة ريادة أعمال حيوية تسهم في ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام يعزز مكانة الشارقة كمركز رائد للابتكار والفرص.

