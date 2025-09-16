PHOTO
أبوظبي: حضر معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاجتماع الـ 85 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، وعدد من كبار المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما حضر الاجتماع، سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي وعدد من كبار المسؤولين من مصرف الإمارات المركزي.
واستعرض محافظو البنوك المركزية خلال الاجتماع، آخرالتطورات النقدية والمالية في دول المجلس، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات النقدية والمالية والخدمات المصرفية، والمتعلقة بموضوعات نظم المدفوعات، والإشراف والرقابة، والتكنولوجيا المالية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، ومبادرات تعزيز التعاون الدولي، بالاضافة إلى جهود مجلس التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.
-انتهى-
#بياناتحكومية