• "يو ووك جدة" يعيد صياغة تجارب التجزئة في جدة من خلال تصميمه المبتكر والخدمات المتنوعة والتجارب المتميزة التي يقدّمها للعملاء

• زوار المجمّع بإمكانهم التسوّق لدى مجموعة مختارة بعناية من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات ونمط الحياة، بما فيها Nike وBershka و19V69 Versace، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأسماء التي ستفتح متاجر لها قريباً في المجمّع

• الافتتاح الكبير يشكّل محطة مهمة في مسيرة "سينومي سنترز" التي تواصل تنفيذ خطط نموّها الطموحة

المملكة العربية السعودية: استضافت "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، الافتتاح الكبير لمجمّع "يو ووك جدة"، مركز التسوّق الأول من نوعه في المدينة والذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية لتوفير تجارب متكاملة للعملاء، في خطوة تشكّل نقلة نوعية في مستقبل التجزئة.

ويحتضن "يو ووك جدة" مطاعم عصرية ومجموعة من أبرز العلامات التجارية، حيث يعيد صياغة مشهد التجزئة في المدينة من خلال توفير تجارب تسوّق مبتكرة للعملاء. ويتضمن المركز التجاري الذي يتميّز تصميمه بمساحاته الداخلية والخارجية المتكاملة بوليفارد متاجر داخلياً، ومنطقة ترفيهية خاصة، وممشى خارجياً يمتدّ على طول كيلومترين تقريباً، بالإضافة إلى حدائق منسّقة وشرفات مظللة ونافورة مياه راقصة.

وفتحت متاجر مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات ونمط الحياة أبوابها في المجمّع قبل افتتاحه الكبير، ومن بينها Nike وBershka وStarbucks و19V69 Versace، وستستقبل متاجر إضافية العملاء قريباً مثل Victoria's Secret وAdidas وZara وLululemon. ويمتدّ "يو ووك جدة" على مساحة 60 ألف متر مربع، وقد تم إلى الآن تأجير ما يقارب 80% منها حيث ستفتح علامات تجارية عدة متاجرها خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل.

ويعكس "يو ووك جدة" بصفته وجهة نمط الحياة الرائدة في مجال التسوّق وتناول الطعام والترفيه في المدينة، رؤية "سينومي سنترز" القائمة على إنشاء وجهات نمط حياة مبتكرة في المملكة العربية السعودية، وتقديم أفضل التجارب للزوار المحليين والدوليين. وتؤكد نسب إقبال الزوار والإشغال في مجمّعات "سينومي سنترز" لعام 2023 والتي نشرتها الشركة مؤخراً نموّ أعمالها، حيث بلغت أعداد الزوار الـ124 مليوناً وارتفعت نسبة الإشغال إلى 92.9%.

واحتفالاً بافتتاح المجمّع الكبير، يستضيف "يو ووك جدة" مهرجان الموسم المرتقب الذي يستمرّ حتى نهاية فبراير 2024، ويعيد إحياء ذكريات الطفولة من خلال ما يتضمّنه من معروضات مضاءة بالنيون تشكّل خلفيات رائعة لالتقاط الصور، ومجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الغامرة التي ستحوّل الوجهة إلى ميدان ناشط يزخر بالتجارب الترفيهية الممتعة.

ويأتي إطلاق "يو ووك جدة" اليوم بعد افتتاح المجمّع التجريبي في ديسمبر والذي تخلّله إطلاق منطقة مشجّعيAdidas من "سينومي"، وهي عبارة عن مهرجان لكرة القدم تزامن مع بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي أقيمت في جدة.

وقالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي سنترز": "سعدنا باستضافة الافتتاح الكبير والمرتقب لمجمّع "يو ووك جدة"، وجهة نمط الحياة الرائدة في مجال التسوّق وتناول الطعام والترفيه في المدينة. إنّ "يو ووك جدة" مركز يعيد صياغة تجارب التسوّق من خلال تصميمه المبتكر وخدماته الفريدة التي تعكس طموحات "سينومي سنترز" التي تسعى الشركة إلى تحقيقها عبر توفير تجارب تجزئة فريدة للعملاء، وما هذا الافتتاح سوى تأكيد على جرأة تطلّعاتنا وتميّز خططنا المستقبلية."

ويتخذ "يو ووك جدة" موقعاً استراتيجياً في قلب حيّ الزهراء الحيوي حيث يسهل الوصول إليه عبر الطرقات الرئيسية. ويمتد المركز الذي يضمّ مواقف للسيارات تستوعب 1250 مركبة على مساحة 60 ألف متر مربع، وسيحتضن 136 متجراً يشمل محلات للأزياء ومطاعم ومقاهي ومناطق ترفيهية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر: ir.centers@cenomi.com.

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لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعدّ "سينومي سنترز" المالك الأكبر لمراكز التسوّق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها. وتوفّر الشركة لعملائها منذ أكثر من عقدين باقة متنوعة من مراكز التسوّق عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العصرية، وذلك في أكثر الوجهات جاذبيةً في المملكة حيث تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات العملاء ومتطلّبات السوق.

تضمّ محفظة الشركة حالياً 22 مركز تسوّق وتحتضن متاجر يقارب عددها الـ5 آلاف وتتخذ جميعها مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية في المملكة. تتولّى الشركة تشغيل عدد من أبرز مراكز التسوّق في السوق المحلي بما فيها مول العرب في جدة، والظهران مول، والنخيل مول في الرياض الذي يعدّ وجهة التسوق المفضّلة في العاصمة السعودية، الرياض. ويبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير في محفظة مراكز التسوّق التابعة للشركة قرابة 1.4 ملايين متر مربع، حيث تقدّم باقة فريدة من أرقى العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية في قطاع التجزئة وأحدثها على مستوى المملكة.

لمزيد من المعلومات حول "سينومي سنترز"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cenomicenters.com.