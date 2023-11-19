الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سينومي ريتيل، الشريك الرائد لعلامات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق أكاديمية سينومي بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية وصندوق تنمية الموارد البشرية وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إلحاق الشباب المؤهلين إلى سوق العمل والارتقاء بأدائهم ضمن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف مع الشركات العاملة في قطاع التجزئة ، مما يسهم في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة من خلال نقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلي.

وتهدف الأكاديمية لتكون الأكاديمية الرائدة في قطاع التجزئة في السوق السعودي وتطوير الكفاءات الوطنية وإلحاقها بقطاع التجزئة، حيث تم إنشاء الأكاديمية بأفضل المعايير المحلية والدولية في التدريب كما تم توفير الحلول التدريبية المتنوعة للعاملين في قطاع البيع بالتجزئة. كما تقدم الأكاديمية برامج متنوعة في قطاع التجزئة وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1000 متدرب، حيث تسلط الضوء على دعم وتطوير المواهب في قطاع البيع بالتجزئة، وأهمية توفير فرص التطوير المستمر التي تقدم الدعم للقوى العاملة وترتقي بمستوى أدائها، الأكاديمية تنطلق بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة بما فيها مؤسسة سيتي آند جيلدز البريطانية للإعتماد المهني وكامبريدج لتقييم التعليم الدولي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل الدكتور غونثر هيلم: "تم تأسيس الأكاديمية بتوجيهات من مجلس إدارة الشركة للعمل جنبا إلى جنب مع رؤية 2030 في تعزيز قدرات الشباب وتفعيل دورهم ليكونوا الجيل الجديد من خبراء البيع بالتجزئة في المملكة، فما يميز قطاع البيع بالتجزئة سرعة تغيره وتطوره، بالإضافة إلى توفيره العديد من الفرص المميزة، مما يؤكد على أهمية دور أكاديمية سينومي في تعزيز نمو هذا القطاع من خلال توفير التدريب اللازم والمتخصص وفرص التطوير المهني التي تخدم السوق المحلي.

وأضاف: نتوجه بجزيل الشكر للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية وصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، الذين ساهموا بخبراتهم ودعمهم في إطلاق الأكاديمية. ونتطلع لحصاد ثمار هذا النجاح وتحقيق أهداف المشروع الذي سيسهم في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة السعودي".

من جانبه أشار مدير عام المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية المهندس مطر العنزي إلى أهمية هذه الشراكة مع سينومي ريتيل في إطار حرص المركز على تعزيز الشراكات وإنشاء الأكاديميات والمعاهد المتخصصة مع مختلف قطاعات الأعمال لتقديم برامج تدريبية نوعية، بهدف خلق العديد من فرص العمل المواكبة لمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن قطاع البيع بالتجزئة أحد هذه القطاعات المستهدفة.

ويسعى المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية الذي يتم تشغيله من خلال شركة كليات التميّز بإدارة العلاقة التكامليّة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لسد احتياجات سوق العمل في المملكة من الكوادر المؤهلة في المجالات التقنية والمهنية، وذلك من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتشغيل منشآت تدريبية غير ربحية والإشراف على تقديم برامج تدريبية متخصصة تتلاءم مع سوق العمل السعودي. كما يقوم المركز بالإشراف على العملية التشغيلية للمعاهد، كإصدار وتجديد تراخيص المعاهد، والمصادقة على شهادات خريجي معاهد الشراكات الاستراتيجية، والتأكد من تطبيق متطلبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتحرص الأكاديمية، التي تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها، على توفير فرص التدريب النظري والعملي مع إمكانية تصميم حلول مخصصة لتعزيز المهارات تضم مجموعة متنوعة من التخصصات المختلفة. وتركز منهجية الأكاديمية المبتكرة على أساليب التدريب التفاعلية، والمخصصة لتسهيل اكتساب المهارات والمعلومات في بيئة داعمة وتشاركية مميزة. كما وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز مهارات المتدربين من خلال استخدام منهجية التدريب المختلطة التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، فضلاً عن مرافقها الحديثة التي تشمل مراكز محاكاة التدريب باستخدام تقنية الواقع المعزز، وخدماتها الرائدة في دعم المتدربين.

تستقبل أكاديمية سينومي طلبات التسجيل ابتداءً من الآن، ويمكن للراغبين في التقديم زيارة www.cenomiacademy.com لمزيد من المعلومات

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لمحة حول سينومي ريتيل

تأسست سينومي ريتيل عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير، وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت سينومي ريتيل نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991،وتمتلك حالياً أكثر من 1500 متجراً ضمن 100 مجمعاً تجارياً في 11 دولة، كما تمتد منصتها للبيع بالتجزئة على مساحة إجمالية تزيد عن 464 ألف متر مربع وتحتضن فريق عمل يزيد عن 10,000 موظفاً.وتمثل سينومي للتجزئة أكثر من 65 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس السيدات والرجال والأطفال والمخازن الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تشغيل سلسلة من المطاعم والمقاهي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.cenomiretail.com