أعلنت سيسكو أنها ستعرض مجموعة من أحدث حلولها الأمنية خلال مشاركتها في معرض CAISEC، المعرض الإقليمي الخاص بمستقبل تكنولوجيا أمن المعلومات والأمن السيبراني. وستعرض سيسكو أيضاً قصص نجاح عملائها، بالإضافة إلى مبادرات المفاهيم المصممة لتسريع تجربة الحوسبة السحابية لعملاء القطاعين العام والخاص وحلول تبسيط العمليات الأمنية وزيادة مستويات الأمان للقوى العاملة.

ويُقام المعرضCAISEC في يومي 13 و14 يونيو. ويوفر المعرض منصة فريدة للتواصل تربط الهيئات الحكومية الإقليمية والمحلية بمزودي الحلول الأمنية من جميع أنحاء العالم.

تنضم سيسكو إلى هذا الحدث بصفتها الراعي التكنولوجي، حيث سيكون بإمكان الزوار مشاهدة عروض توضيحية لتقنيات الأمان المتنوعة من سيسكو، بما في ذلك "Cisco Secure X" و"Cisco Secure Access" و"Cisco Umbrella" و"Cisco Secure Firewall" وغيرها الكثير.

وحول مشاركة سيسكو كراعٍ تكنولوجي في معرض CAISEC، قال أيمن الجوهري، العضو المنتدب لشركة سيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي: "مع التعقيدات التي فرضتها طبيعة العمل الجديدة سواءً في المكاتب أو من المنزل، وزيادة الاعتماد على الحوسبة السحابية بسرعة والتهديدات السيبرانية المتطورة باستمرار، لقد أدركت الشركات والمؤسسات في مصر وبشكل متزايد أهمية الحاجة إلى استكشاف الحلول والمشاركة في إنشائها ونشرها لتحقيق المرونة الأمنية. نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني إلى إظهار ريادة سيسكو في جهود أمن المعلومات، وذلك من خلال خبرتها والحلول المعلوماتية المتقدمة المخصصة لتوصيل الأشخاص وأجهزتهم الرقمية في كل مكان بالتطبيقات والبيانات التي يحتاجونها بشكل آمن".

سيعرض الحدث أيضاً استراتيجية سيسكو الأمنية الجديدة "Security Cloud"، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تسعى إلى تطوير نظام أساسي عالمي متكامل يتم تسليمه عبر السحابة، ويعمل على تأمين وربط المؤسسات من أي شكل وحجم. يتيح إطار العمل المتكامل لاستراتيجية "Security Cloud" للمستخدمين الاتصال بأمان بالأشخاص والأجهزة والتطبيقات والبيانات الأخرى في كل مكان. وتوفر منصة الإدارة الموحدة المفتوحة هذه إمكانيات ردع التهديدات واكتشافها والاستجابة لها ومعالجتها على نطاق واسع.

وأضاف الجوهري: "بدأت سيسكو العمل على استراتيجية "Security Cloud" منذ فترة، حيث عملت عن كثب مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص في مصر لتطوير الاستعداد والاستجابة لمواجهة الهجمات السيبرانية. ستعزز ابتكاراتنا الأمنية الجديدة هذه العلاقات التي تمكننا من العمل على التغييرات في المخاطر بشكل ديناميكي وفي الوقت الفعلي تقريباً. نتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه الابتكارات خلال المعرض"

جدير بالذكر أن المسؤولين التنفيذيون المحليون في سيسكو سيشاركون في 6 جلسات حوارية خلال الحدث الذي سيستمر يومين. وتناقش هذه الجلسات مواضيع مختلفة متعلقة بالأمن مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في مجال توقع الهجمات السيبرانية ومكافحتها، وسلسلة توريد الأمن السيبراني، والأمن السيبراني في الحوسبة السحابية، والمرونة الإلكترونية، وغيرها من المواضيع.

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