خلال اجتماع مع وفد سيدات الأعمال القادم من الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى

استقبل "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، التابع لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، في بيت الحكمة بالشارقة، وفداً مكوّناً من 14 سيدة أعمال من جمهورية قيرغيزستان، بهدف تعزيز فرص التعاون بينهن وبين نظيراتهنّ في دولة الإمارات عموماً، والشارقة خصوصاً، ضمن قطاعات متنوعة مثل التعليم، والبنية التحتية، والأزياء والبيع بالتجزئة، ووسائل الإعلام والخدمات الاستشارية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية الزراعية، والسفر والسياحة، وغيرها الكثير.

وترأس الوفد القيرغيزي نزيرا بيشينالييفا، رئيسة مجلس إدارة بنك آسيا (CJSC)، ورئيسة غرفة التجارة الأمريكية في جمهورية قيرغيزستان، وداريا شيباكوفا، مديرة العلاقات العامة في غرفة التجارة الأمريكية في جمهورية قيرغيزستان.

واستقبلت إدارة المجلس، ممثلةً بمريم بن الشيخ، مديرة "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، الوفد الذي يضم نخبة من رائدات الأعمال، بحضور أعضاء مجلس الإدارة في المجلس وعدد من سيدات أعمال الشارقة، وممثلين عن إدارة "مجلس سيدات أعمال الإمارات"، ومسؤولين من بعض الهيئات التجارية الرائدة في الشارقة، ومنها "المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي"، و"مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)"، بالإضافة إلى ممثلين عن "غرفة تجارة وصناعة الشارقة".

وعن الاجتماع، قالت مريم بن الشيخ، مديرة "مجلس سيدات أعمال الشارقة": "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية قيرغيزستان والإمارات العربية المتحدة في عام 1996، ثم عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي لعام 2014 بين البلدين، أصبحت قرغيزستان واحدة من أهم شركاء الإمارات الاقتصاديين في آسيا الوسطى، وقدّم هذا الاجتماع الفرصة لرائدات الأعمال من قيرغيزستان للتعرف عن كثب إلى الفرص المتوفرة في الشارقة والاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات وبعض المجالات التي يمكنهنّ الاستفادة منها".

وأضافت: "يعكس هذا اللقاء مدى التطور المستمر للمجلس ورؤيته الجريئة في تحقيق الاندماج الكامل لسيدات الأعمال في القطاع الاقتصادي وتسهيل وصولهن إلى القطاعات الاقتصادية المحلية والعالمية، من خلال استضافة سيدات ورائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم، بهدف خلق بيئة محفزة تسهم في تمكينهنّ من تحقيق أهدافهنّ حتى يُثبتنَ أنفسهن في هذا الجزء من العالم، حيث ساعد هذا الاجتماع مع الوفد القيرغيزي كلا الجانبين على استكشاف عددٍ لا يحصى من الفرص التي يمكن إمعان النظر فيها قبل تحويلها في النهاية إلى مشاريع ناجحة من خلال دعم المجلس وخبرته في القطاعات المحلية، كما أن نهج (المستثمر أولاً) المتّبع في الشارقة والمزايا التنافسية الأخرى، إلى جانب السجل الحافل بالنجاح فيما يتعلق بدعم طموحات سيدات الأعمال، كلها عوامل تشكّل حافزاً إضافياً للمضي قدماً في تعزيز الخبرات، ومد جسور التواصل مع النخب المتميزة من رائدات الأعمال في العالم".

يُشار إلى أن الاجتماع، الذي عُقد في بيت الحكمة بالشارقة، كان جزءاً من سلسلة جهود المجلس المتواصلة للاستثمار في ريادة الأعمال الدولية وتوطيد العلاقات مع مجالس سيدات الأعمال على مستوى العالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -