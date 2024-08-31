أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي فعاليات ملتقى "يوم المرأة الإماراتية"، تقديراً واحتفاءً بمنجزات ومساهمات النساء الإماراتيات عبر شتى المجالات الحيوية ضمن قطاع الأعمال بأبوظبي وميادين العمل المجتمعي التنموي في الدولة، وذلك انطلاقاً من التزام المجلس بتمكين المرأة وتعزيز حضورها عبر القطاع الخاص على المستوى المحلي والدولي، وانسجاماً مع مساعيه الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وشهد الملتقى الذي عقد تحت شعار "نتشارك للغد" في مقر الغرفة بأبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بحضور كل سعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى جانب مشاركة نخبة واسعة من رائدات وسيدات الأعمال وعدد من المبدعات البارزات في العمل التنموي المجتمعي، اللواتي شاركن بفاعلية في الملتقى.

وفي هذه المناسبة، قالت سعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي "يشكل "يوم المرأة الإماراتية" محطة سنوية مُلهمة للاحتفاء بما حققته "ابنة الإمارات" من إنجازات مُشرّفة، وبما قدّمته من عطاءات جزيلة وأضافته من علم وعمل، ذو قيمة وأثر إيجابي إلى رصيدها الإنساني والوطني، في مسيرة بناء الحاضر والمستقبل المشرق لدولتنا الحبيبة ولأجيالها المقبلة."

وأردفت سعادتها "يعد الملتقى فرصة لنستذكر سوياً ونرصد الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي "أم الإمارات" حفظها الله، إيماناً بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، وكشريكة استراتيجية في عملية التنمية الشاملة، لاسيما دورها الأساسي في تعزيز القطاع الاقتصادي، وكان من أهم المبادرات فيه تأسيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الذي وفّر تحت مظلة "غرفة أبوظبي" مساحة واسعة للمبدعات وفتح أمامهن الحدود والآفاق لدفعهن للازدهار في منظومة الأعمال والأسواق المحلية والعالمية بثقة وعزيمة وإصرار."

ومن جانب آخر، تطرقت سعادتها إلى ارتفاع عدد الحاصلات على رخصة "مبدعة" التي تتيح للمواطنات ممارسة بعض الأنشطة التجارية من منازلهن، إلى ما يزيد على 7102 رخصة.

ومن جهة أخرى، تضمن الملتقى جلسة نقاشية أدارتها الإعلامية خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في مجلة فوربس الشرق الأوسط، وبمشاركة كل من سعادة رجاء المزروعي، المدير التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورائدة الأعمال سندية إبراهيم، رئيس وحدة دعم رواد الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسلامة بنت سيف الطنيجي، المتحدث الرسمي لجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، وكذلك الدكتورة سلامة الحوسني، مدير القسم التنفيذي الطبي في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لـ "بيورهيلث".

وركزت الجلسة على إلهام الأجيال القادمة من رائدات الأعمال والمبدعات والتعاون معهن من خلال تسليط الضوء على مراحل النمو والتطور والنجاحات التي حققتها المشاركات عبر مسيرتهن المهنية وخبراتهن العملية، كما تناولت أهمية الدعم والتعاون بين الأجيال في تعزيز نمو المرأة الإماراتية، وضمان أن التقدم الذي تحرزه المرأة اليوم يرسي أساساً قوياً للنجاح في الغد.

وساهمت الجلسة الحوارية في استعراض الفرص والتحديات التي تواجه المرأة الإماراتية عبر قطاع الأعمال المحلي والعالمي، وسلط الضوء على إسهاماتها البارزة في تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص في أبوظبي، إضافة إلى الفرص ومختلف سبل الدعم التي يقدمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي للمبدعات في القطاع على مستوى الإمارة.

وعلى هامش الملتقى، نظم المجلس معرضاً إبداعياً بمشاركة عدد من الرائدات في قطاع الأعمال ضمن مختلف الأنشطة التجارية، علماً أنه تم إعداد التصميم الفني الكامل للحدث بيد المبدعة الإماراتية الشابة مصممة الغرافيك، نورة الصيعري.

كما صمم المجلس منصة إبداعية تراثية أخرى، تحت عنوان "محطة النسيج" تم من خلالها تقديم عروض وأنشطة فنية وحرفية عملية حول تقنيات النسيج التراثي والمعاصر بالتعاون مع مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية. كما خصص المجلس منصة فنية أخرى للرسم التخطيطي.

ويذكر أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي نجح منذ تأسيسه عام 2011 في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، ومن أبرزها "حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة"، و"خدمة الاستشارات"، ومبادرة "نادي ريادة الأعمال المبتكرة"، و"جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع"، فضلاً عن توقيع عشرات مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف دعم مبادرات وأفكار المرأة في قطاع الأعمال والترويج لأنشطتهن ومشاريعهن على المستويين المحلي والدولي.

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