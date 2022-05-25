بعد إعادة افتتاحه بحلته الجديدة

خديجة تركي: الدائرة في سعي دائم لإشراك القطاعين الحكومي والخاص في الارتقاء بأداء القطاع السياحي في الإمارة

عجمان: نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان جولة تعريفية لمتحف عجمان بحلته الجديدة شملت مدراء عموم الدوائر الحكومية وبعض المسؤولين فيها بالإضافة إلى مدراء المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك بهدف تعريف المسؤولين بأقسام المتحف المجددة وتعزيز دور الجهات والدوائر والمؤسسات كسفراء للإمارة في إبراز الوجه الثقافي والحضاري لها.

وتأتي أهمية هذه الجولة انطلاقاً من سعي سياحة عجمان من خلال هذه الزيارات والاجتماعات الى تدعيم مفهوم الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر هذه الشراكات عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع الاقتصادي والسياحي والتنمية الشاملة بشكل عام، وتشجيع مشاركة موظفي هذه القطاعات في الترويج للمرافق السياحية والجاذبة للإمارة ومنها متحف عجمان.

كما تتمثل أهمية الجولة التعريفية في تعزيز دور المتاحف في الحفاظ على الإرث التراثي والثقافي للإمارة، والتعريف بالمواقع التراثية بما تشمله من متاحف ومنحها الاهتمام والرعاية الكاملين كونها تمثّل جزءاً محورياً من التاريخ، إذ تمثّل الجسر الذي يربط الأجيال الحالية والقادمة بتاريخهم وثقافتهم الأصيلة، وهي العناصر التي تمثّل الركيزة الأساسية التي ننطلق منها نحو المستقبل، محافظين على تراثنا العريق بجوانبه المادية والمعنوية.

وخلال الجولة تعرف المسؤولون على أقسام متحف عجمان الذي يعتبر أكبر متاحف الإمارة، وله أهمية كبيرة للأسرة الحاكمة وللمواطنين، حيث تم افتتاحه في العام 1991 من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتم إعادة افتتاحه مؤخراً للجمهور من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

كما قضى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، فترة طويلة من طفولته وشبابة فيه، ويعد واحداً من أكثر الأماكن التاريخية زيارة في الإمارة، لما يحتويه من مجموعة مذهلة من القطع الأثرية، بالإضافة الى مجموعة من الآثار المكتشفة في المنطقة من الحضارات السابقة، بالإضافة إلى نماذج من الصناعات التقليدية والتحف، والمقتنيات، ومجموعات من الصور تسرد أساليب الحياة في الماضي بهدف تعريف الزوار بالتراث الإماراتي في مرحلة ما قبل النفط.

يحتوي المتحف على 24 قسماً منها غرفة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التي قضى الحاكم فيها سنوات طويلة من طفولته وشبابه، وقسم السوق الشعبي، والطب التقليدي والتداوي بالأعشاب، وغرفة المعيشة، وغرفة الأزياء الشعبية، وقسماً متخصصاً بصيد السمك والغوص على اللؤلؤ والزراعة.

كما تعرف المسؤولين على تطبيق متحف عجمان الذكي والهوية المرئية للمتحف والذي أطلقتهم سياحة عجمان تزامناً مع تجديد المتحف وإعادة افتتاحه مؤخراً بحلته الجديدة ليقدم تجربة تفاعلية فريدة معززة بأحدث التقنيات لتحفز كل الحواس، من خلال المعروضات

المشروحة باللغتين العربية والإنكليزية، حيث يهدف التطبيق الهاتفي الخاص بمتحف عجمان إلى الترويج له ولمعالمه عن طريق عرض مختصر لما يمكن للزائر رؤيته، كما يقدم جولةٌ إرشادية صوتية مفصلة لكل أقسام المتحف وخريطة الموقع، وأوقات العمل وكيفية الوصول الى المتحف.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب إن المتاحف والمواقع التراثية تمثل جزءاً محورياً من تاريخ دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان على وجه الخصوص، وتعكس أصالة حياة الآباء والأجداد، ودورنا هو حماية وحفظ هذا الإرث الغني المكتسب وتقديمه للأجيال القادمة بطريقة ثرية ومتنوعة وبأسلوب شيق ومتطور مواكباً أحدث الوسائل التقنية العالمية.

وأكدت تركي أن مشاركة مدراء عموم الدوائر الحكومية والمسؤولين فيها مع المنشآت الفندقية بالجولة التعريفية التي نظمتها الدائرة يؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف الارتقاء بأداء القطاع السياحي في الإمارة؛ كما يؤكد في نفس الوقت حرص هذه الدوائر والمؤسسات على المساهمة البارزة في إنماء القطاع السياحي.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar