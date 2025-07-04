بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى، أطلقت دائرة التنمية السياحية بعجمان، في الأول من يوليو الجاري، الدورة الثانية من برنامج التدريب الصيفي "سياحة في الذات"، والذي يندرج ضمن جهود الدائرة لتأهيل وتمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز مساهمتهم المستقبلية في تنمية القطاعات الحيوية في الإمارة، وعلى رأسها القطاع السياحي. ويستمر البرنامج حتى 31 يوليو 2025، من الساعة 8:00 وحتى 1:30 يوميًا، مستهدفًا الطلبة الإماراتيين الذين يواصلون دراستهم الجامعية حاليًا في إحدى المؤسسات الأكاديمية داخل الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم تجربة مهنية عملية للطلبة في بيئة عمل واقعية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم في الجوانب التطبيقية من تخصصاتهم، وصقل مهارات الاتصال والتواصل لديهم، وتمكينهم من التعرف على بيئة العمل لمساعدتهم في تحديد الجهات التي قد يرغبون بالعمل لديها بعد التخرج. كما يسعى البرنامج إلى تلبية متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع من خلال رفد المتدربين بالقدرات اللازمة للتعامل مع الآليات والأدوات الحديثة، وتنمية القيم الإيجابية لديهم، مثل الالتزام بالوقت، والعمل الجماعي، وتحمّل المسؤولية.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "يأتي برنامج ‘سياحة في الذات’ ضمن إطار التزام الدائرة بتمكين الشباب وتوفير فرص تعليمية وبرامج تدريبية متميّزة لهم، حيث يمثّل فضاءً يساعدهم في اكتشاف ذواتهم وقدراتهم، وصقل معارفهم ومهاراتهم، لبناء جيل شابٍ متمكن وقادر على قيادة الغد نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا، تماشيًا مع الأهداف الوطنية والاستراتيجية ورؤية عجمان 2030".

ويشمل البرنامج مجموعة من التخصصات الحيوية التي تُعد أساسية في منظومة التنمية الشاملة، وهي التسويق والترويج، والسياحة والضيافة، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والتصميم الجرافيكي، والقانون العام. ويقدم للمنتسبين مجموعة امتيازات تتمثل في مكافأة مالية في نهاية البرنامج تتقرر بناء على استيفاء شروط الاستحقاق، وحضور ورش عمل ومبادرات مصاحبة، وتلقي شهادة مشاركة، واكتساب مجموعة من المهارات والخبرات الوظيفية اللازمة لمجال العمل.

وتؤكد الدائرة أن تصميم البرنامج يراعي تعزيز الجوانب السلوكية لدى الطلبة، من خلال التركيز على مفاهيم الالتزام والانضباط، وتقدير قيمة العمل الجماعي، فضلاً عن توفير ورش عمل تخصصية ومبادرات داعمة من شأنها إغناء التجربة التعليمية والمهنية للطلبة المشاركين.

ويأتي البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لدائرة التنمية السياحية بعجمان لتعزيز قطاع السياحة والضيافة وتطويره، من خلال دعم الكفاءات المحلية وتمكينها بفرص تعليمية وبرامج تدريبية تزود المشاركين بالأدوات اللازمة للنجاح والتقدم في هذا المجال، إيمانًا منها بأهمية خلق بيئة سياحية أكثر جاذبية واستدامة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارة البارزة في مشهد السياحة العالمية.

انتهى-

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