دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعد كفاءة الطاقة ومستوى الأتمتة المتطور من المكونات الرئيسية لنجاح الخدمات اللوجستية المتخصصة بالمواد الغذائية المجمدة. وبسبب زيادة الطلب من المستهلكين، برزت منطقة الشرق الأوسط كمحور رئيسي لنمو سوق الأغذية المجمدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة الطلبات أونلاين، خاصة الطلب على الأغذية، قد بلغ مؤخراً أعلى مستوياته على الإطلاق. وللتصدي للقيود الصارمة التي تواجهها عمليات إدارة تبريد الأغذية، أي الخاصة بسلامة المنتجات القابلة للتلف والمنتجات الحساسة لدرجات الحرارة، ولتلبية احتياجات استهلاك السوق اليوم، تحتاج الشركات إلى تبني أنظمة لوجستية وأنظمة انتقاء متطورة تجمع بين إمكانيات التجميد لفترات طويلة والتحضير السريع للمنتجات الفردية والحزم والمنتجات الجاهزة للتسليم.

يظل الطلب المتزايد على الإمدادات على مدار العام من قِبل المستهلكين - سواء كانت المنتجات الموسمية والوجبات الجاهزة - بفضل التوسع الحضري المرتفع، بمثابة قوة دافعة وراء الابتكار والمبيعات في تقنيات الأغذية المجمدة. هذا ومن المتوقع أن يسجل سوق الأغذية المجمدة في الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.87٪ خلال الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2027.

من ناحية أخرى، فإن الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة والحاجة الملحة لمزيد من الاستدامة البيئية تعني أن تقليل استهلاك الطاقة في سلسلة توريد الأغذية المجمدة قد أصبح الآن حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

أعلنت سويس لوج، الشركة العالمية الرائدة للتقنيات الإنترالوجستية المؤتمتة والحلول الروبوتية القائمة على البيانات، عن استضافة ندوة إلكترونية يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 لتسليط الضوء على طرق معالجة أكبر المشكلات التي تواجه سلسلة الإمداد الغذائي العالمية اليوم، وتقديم حلول ومعايير موثوقة تمكن الشركات من زيادة الكفاءة من خلال الاستخدام الأفضل لإمكانيات تخزين الطعام المبرد والمجمد لفترات طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاركين أيضاً معرفة كيف استفادت شركة "غرين لوجستيكس" (Green Logistics)، وغيرها من الشركات اللوجستية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية، من الأتمتة لزيادة استدامة وكفاءة مستودعات الأغذية المجمدة الخاصة بها.

في هذه الندوة الإلكترونية، سيتعرف المشاركون على أحدث البيانات والأفكار حول:

التحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بعد الأزمة الحالية في أوكرانيا

الحلول المبتكرة المتاحة لسلسلة توريد الأغذية المجمدة

"غرين لوجستيكس": دور الأتمتة في إحداث فروق كبيرة في عمليات تخزين الأغذية المجمدة

كيف ساهمت الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية في تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة

سيدير الندوة نخبة من خبراء الصناعة الضليعين في سويس لوج، وعلى رأسهم تيمو لاندينير، مدير الابتكار في سويس لوج؛ أليساندرو بروساتوري، خبير تصميم حلول سويس لوج للتخزين بالتجميد لفترات طويلة؛ هاينز إينين، رئيس تطوير الأعمال، سويس لوج، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وتيم موزير، مدير المبيعات، سويس لوج، الأمريكيتان.

تتمتع سويس لوج بخبرة واسعة في التخطيط والتنفيذ والتطوير والخدمات، حيث قدّمت خدماتها لنخبة من أبرز الشركات العالمية، من بينها شركة إنتاج الأغذية الإسبانية "فيرتو"، وشركة "يونيل"، أحد أكبر مصنعي المواد الغذائية الرائدة في النرويج، وشركة الألبان السعودية "المراعي"، على سبيل المثال لا الحصر.

يمنح حل إدارة المستودعات الإلكترونية “SynQ” من سويس لوج، والذي يُعتبر أفضل المنصات الرقمية في فئته، تصورات ثلاثية الأبعاد للعلامات التجارية مما يعطيها تحكماً مستمراً وشاملاً في منتجاتها في كل خطوة من عملياتها الإنترالوجستية.

للتسجيل لحضور هذه الندوة المباشرة والتفاعلية أونلاين في 1 سبتمبر من الساعة 5 مساءً بتوقيت الخليج، الرجاء الضغط على الرابط:

https://www.swisslog.com/en-us/about-swisslog/newsroom/events-trade-shows-exhibition-conference/2022/09/deep-freeze-webinar-1-sept-eng

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عن سويس لوج

سويس لوج شركة عالمية رائدة في مجال الحلول اللوجستية المؤتمتة القائمة على البيانات والروبوتات. تقدم الشركة لعملائها حول العالم مفاهيم وحلول معيارية موثوقة. تستشرف سويس لوج الحلول المستقبلية وذلك بوضع معايير جديدة لأتمتة المستودعات تتتواءم مع حلول ومنتجات المستقبل. شركة سويس لوج جزء من مجموعة KUKA العالمية. يعتمد عملاؤنا على خبراتنا ويثقون بمنتجاتنا والتزامنا لأكثر من 14,000 موظف في جميع أنحاء العالم.

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