أبوظبي: احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم، بيوم المرأة الإماراتية من خلال تكريم المساهمات المهمة التي قدمتها المرأة الإماراتية إلى القطاع المالي والمجتمع ككل. وكان شعار هذا العام "نتشارك للغد" هو محور الحدث.

وقد أقام السوق حفلًا خاصًّا حيث قُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بما في ذلك الظبي المهيري، التي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، والتي تعد أصغر رائدة أعمال في الإمارات العربية المتحدة وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وركز الحدث على موضوعي التمكين والابتكار، مما وفر منصة للاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تعزيز المشهد المالي ودفع النمو الاقتصادي الشامل.

والجدير بالذكر أنه بحلول نهاية يوليو 2024، تجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 ألف مستثمرة، وهو ما يمثل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق. وقد بلغت قيم تداولات (شراء وبيع) المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو 2024 نحو 7.6 مليار درهم، وتمثل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليار درهم.

كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يدل على أن النساء الإماراتيات يمثلن ما يقرب من 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق.

وبما أن النساء يشكلن 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن السوق يلتزم بمواصلة الجهود على تعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة..

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