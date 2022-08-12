يستهدف البرنامج تزويد اليافعين والشباب بالمهارات والقدرات والخبرات العملية في القطاع المالي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: اختتم سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي اليوم وبنجاح، فعاليات برنامجه التدريبي الصيفي الأول من نوعه الذي انطلق في الأول من أغسطس الجاري، تماشيًا مع التزامه بتقديم مسارات تعليمية متخصصة وعالمية المستوى في القطاع المالي تسهم في تزويد اليافعين والشباب بالمهارات المالية والمعرِفة في بيئة عملية. وشهد البرنامج التدريبي تعاوناً بين الأكاديمية والسوق لتقديم دورات تدريبية شملت الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 سنة، واختتم البرنامج بحفل تخريج خاص أقيم للاحتفاء بما أنجزه جميع المتدربين.

استهدف البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 8 أيام، صقل المهارات وتطوير الذات لمساعدة الجيل الحالي على بناء قدراته استعداداً للمستقبل، ولمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في عالم يشهد تغيرات مالية متسارعة. وركزت الدورات تدريبية على تثقيف المتدربين وإكسابهم الخبرات والثقافة المالية الأساسية حول الأدوات العملية وكيفية اتخاذ القرارات المالية والتعرف على مجال العملات والأصول المشفرة بالإضافة إلى مهارات الخطابة، وتضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية وتدريب عملي.

ويعد تنظيم هذا البرنامج، شهادة على الالتزام المتواصل لسوق أبوظبي العالمي وأكاديميته بتقديم مبادرات تهدف إلى بناء جيل من الشباب قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية، بناءً على ما لديه من مهارات ومعلومات. وشارك في البرنامج مجموعة رائعة من اليافعين والشباب، الذين برهنوا على قدرتهم والتزامهم بتحسين وصقل مهاراتهم للمساهمة بفاعلية في مستقبل دولة الإمارات. كما يُعد البرنامج نموذجاً يحتذى به وأساساً لمسار تعليمي مبتكر يتكامل مع جهود بناء الاقتصاد المعرفي، ويتماشى مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل وفق أعلى المعايير الدولية. لدى سوق أبوظبي العالمي والأكاديمية، إيمان كبير بقدرات شبابنا ودورهم في وضع قواعد وأسس مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستقراراً.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

للاستفسارات: media@adgm.com

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سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

جوال: +971 50 973 1173

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هاجر الطنيجي

رئيسة الاتصال المؤسسي والإعلام، سوق أبوظبي العالمي

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