الامارات- أعلنت شركة "سمارت فيجن" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية عن تنظيم حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

سيقام هذا الحفل المميز يوم الاحد 24 سبتمبر 2023 في فندق بلازو فيرساتشي الفاخر ذو الـ 5 نجوم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لتكريم الشركات الرائدة في مجال الأسواق المالية.

ويعد حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط هو الأول والأضخم من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تقسيم الجوائز إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: "جائزة أفضل 100 مؤسسة مالية موثوقة"، و"جائزة أفضل 50 رئيس تنفيذي في مجال الخدمات المالية"، و"الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين - دبي 2023".

هذا وستُمنح "جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال الخدمات المالية" للقادة المميزين في هذا المجال من ذوي المهارات القيادية الاستثنائية، في حين سيركز "الاجتماع السنوي للمديرين التنفيذيين" على الابتكار والرقمنة والعولمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل الرؤساء التنفيذيون الأفكار حول تحسين المنصات وتجارب المستخدم لمستقبل قطاع الخدمات المالية. كما ستعمل الاجتماعات على تسهيل المناقشات المهمة حول الاتجاهات التي تشكل مستقبل هذا القطاع.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: بينما نجتمع للاحتفال بالتميز في عالم الخدمات المالية، اود ان أؤكد على ان التفاني الهائل والموهبة هي التي تدفع هذا المجال إلى الأمام.

وأضاف: إن حفل توزيع الجوائز هذا هو شهادة على الإنجازات والابتكارات الرائعة التي تشكل مستقبل قطاع الخدمات المالية. معًا، نود ان نعبر عن تقديرنا للأفراد والشركات المتميزة الذين أظهروا التزامًا لا يتزعزع بتقديم خدمات وحلول استثنائية.

وتابع: في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط، سنكرم التألق والسعي الدؤوب لتحقيق التميز. دعونا نحتفل بالمساهمات الرائعة ونواصل الدفع الى حدود ما هو ممكن في عالم الخدمات المالية.

وهذا، وستُمنح "جائزة أفضل مؤسسة مالية موثوقة" الى مقدمي الخدمات المالية والوسطاء الذين يخدمون العملاء في منطقة الشرق الأوسط، بناءً على مقاييس مثل عدد المتداولين النشطين من منطقة الشرق الأوسط، وأحجام الايداعات وأحجام التداول من هؤلاء المتداولين، بالإضافة الى أدوات التداول وأنواع الحسابات المقدمة للعملاء والأدوات والموارد التعليمية التي يقدمها الوسطاء لعملائهم. وأخيرًا، يتم أيضًا تسليط الضوء على فعالية التسويق وخدمة العملاء لعملاء الشرق الأوسط والامتثال للوائح والترخيص للعمل في دول الشرق الأوسط.

وتعليقا على ذلك، قالت رئيسة قسم التسويق في شركة سمارت فيجن السيدة شيرين العدوي: يسعدنا أن نقدم مجموعة من فئات الجوائز المرموقة التي تعكس جوهر التميز والثقة في مجالنا.

وأضافت: من بين هذه الجوائز، "جائزة أفضل 100 مؤسسة مالية موثوقة" التي طال انتظارها، والتي ستكرم تلك الشركات التي أظهرت باستمرار النزاهة والشفافية والالتزام ببناء علاقات دائمة مع عملائها.

وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، لدينا "جائزة أفضل 50 رئيس تنفيذي" المرموقة، تكريمًا للقادة أصحاب الرؤى الذين لم يقودوا شركاتهم خلال الأوقات الصعبة فحسب، بل دفعوها أيضًا نحو تحقيق نجاح ملحوظ، وألهموا فرقهم وصياغة مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وتابعت: وأيضا دعونا لا ننسى "الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين - دبي 2023"، وهو تجمع سيجمع بين العقول الأكثر تأثيراً في هذا القطاع، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف الأفكار الرائدة. ويعد هذا الحدث الحصري بأن يكون منصة أساسية للتواصل وإقامة الشراكات التي ستشكل المشهد المالي على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن دعمها لهذا الحفل المميز ومشاركتها فيه عبر حضور عدد من أعضاء الإدارة العليا من مكاتبها المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وقالت رئيسة قسم تنظيم المؤتمرات الدولية في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيدة آندريا إلييس: نحن ندرك أهمية عرض أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة والالتزام الثابت بالتميز في مجال الخدمات المالية.

وأضافت: من خلال دعمنا لهذا الحفل، نهدف إلى توفير منصة لمشاركة المعرفة والتواصل التي من شأنها دفع مجال الخدمات المالية إلى الأمام.

وتابعت: لذلك، يسعدنا في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" أن نعلن عن دعمنا لحفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط القادم لتكريم التميز في مجال الخدمات المالية.

وتبرز مشاركة مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" النشطة في هذه المناقشات الجذابة تفانيها في تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وإقامة علاقات ذات مغزى مع أقرانها في هذا المجال، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في المشهد المالي العالمي.

يشار الى ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" شاركت بفعالية منذ بدية العام في العديد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، الفلبين، ماليزيا، تايلاند، فيتنام، البحرين، الأردن، وجنوب افريقيا.

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حول شركة سمارت فيجن

شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.

تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.