م. داود الهدابي: حجم الاستثمار التراكمي للصناعات السمكية في "مدائن" يتجاوز الـ(12.4) مليون ريال عماني

عبدالواحد المرشدي: يمثل الاقتصاد البحري فرصة استراتيجية لسلطنة عُمان لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040

بدأت سلطنة عُمان مشاركتها في النسخة الـ32 من معرض المأكولات البحرية العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية، ويضم جناح السلطنة المشارك في المعرض كل من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة و المناطق الحرة، وبشراكة استراتيجية مع بنك صحار الدولي إلى جانب (8) مصانع عمانية متخصصة في تصنيع وتعبئة مختلف المنتجات السمكية.

وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، رئيس الوفد العُماني، أن توحيد المشاركة العُمانية تحت جناح وطني واحد في هذا المعرض يُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في إبراز صورة موحدة تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها السلطنة في هذا القطاع الحيوي، موكدا ً سعادته على أن قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان يشهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الإنتاج في عام 2024 نحو 900 ألف طن، بقيمة تُقدّر بحوالي 580 مليون ريال عُماني، مع استحواذ الصيد الحرفي على نسبة 77% من إجمالي الإنتاج، فيما بلغ إنتاج الصيد التجاري 68 ألف طن، والصيد الساحلي 134 ألف طن، ووصل إنتاج الاستزراع السمكي إلى 5507 أطنان بقيمة 12.4 مليون ريال عُماني، مشيرًا سعادته إلى أن المنتجات السمكية العُمانية تم تصديرها إلى أكثر من 84 دولة حول العالم. وأضاف سعادته أن هذا النمو يترافق مع وجود 110 مصانع حاصلة على شهادات ضبط جودة معتمدة حتى عام 2025، ما يعزز موثوقية المنتجات السمكية العُمانية ويرفع من قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن هذه المشاركة من المتوقع أن تسهم في تعزيز حضور المنتجات البحرية العُمانية عالميًا، وفتح مجالات أوسع للتصدير والاستثمار، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وبناء شراكات تجارية مستدامة، بما يدعم تنافسية القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أن المشاركة في معرض المأكولات البحرية العالمي تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم الشركات والمنتجات العمانية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، وجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات الصناعات السمكية بما يساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق "رؤية عمان 2040"، موضحاً الهدابي أن المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" تضم حالياً (17) مشروعاً في قطاعات الصناعات السمكية (12 صناعي، 5 تجاري) بإجمالي حجم استثمار تراكمي يتجاوز الـ (12.4) مليون ريال عماني، حيث تقام هذه المشاريع على مساحة إجمالية تتجاوز الـ(269) ألف متر مربع، وتتنوع مجالاتها بين تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات، وتربية المائيات البحرية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها. وأشار المهندس داود الهدّابي إلى أن "مدائن" ستعمل خلال المعرض على الترويج لفرص استثمارية نوعية في قطاع الصناعات السمكية والقطاعات المساندة لها حتى يتم توطينها في عدد من المدن الصناعية لدعم مستهدفات الأمن الغذائي والاقتصاد المبنى على المواد الخام المتوفرة بالسلطنة واستدامة المشاريع المتعلقة بالاستزراع السمكي وتعزيز سلاسل التوريد وكذلك الصناعات المساندة.

في حين، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "تعكس مشاركتنا كراعٍ استراتيجي لجناح المأكولات البحرية العُمانية التزام صحار الدولي بدعم القطاعات التي تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات. ويمثل الاقتصاد البحري فرصة استراتيجية لسلطنة عُمان، حيث نواصل التركيز على تمكين الشركات العاملة ضمن هذه المنظومة من خلال ربط رأس المال بالخبرات والفرص، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040".

يذكر أن مشاركة سلطنة عُمان في هذا المعرض تكتسب أهمية استراتيجية، كونه أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الثروة السمكية، ويجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور السلطنة في الأسواق العالمية والترويج لمنتجاتها البحرية عالية الجودة، وفتح آفاق جديدة للتصدير، واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الثروة السمكية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في مجالات الصيد والمعالجة والتسويق، بما يدعم تطوير القطاع ورفع تنافسيته وفق المعايير الدولية، ويسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، من جانب آخر، تعد النسخة الـ32 من معرض المأكولات البحرية العالمي في برشلونة تعد أكبر دورة في تاريخ هذا الحدث العالمي، حيث تجاوزت المساحة المحجوزة للعرض الـ 53 ألف متر مربع بمشاركة واسعة من أكثر من 80 دولة و62 جناحًا وطنيًا وإقليميًا، كما تتضمن نسخة هذا العام إطلاق منصة مخصصة للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال الاستزراع السمكي لعرض أحدث الحلول في مجالات التكنولوجيا، وصحة الأحياء البحرية، والأعلاف المستدامة.