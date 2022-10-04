بحضور نخبة من الخبراء في قطاع استدامة الطاقة من الإمارات والعالم

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة انطلقت اليوم في رأس الخيمة فعاليات "قمة رأس الخيمة للطاقة"، بمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع استدامة الطاقة من الإمارات والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في كلمة الافتتاح: "قمة رأس الخيمة للطاقة" الأولى من نوعها، منصة مهمة للحوار وتبادل الأفكار الطموحة حول مستقبل استدامة قطاع الطاقة والنهج العالمي للتعامل مع قضية التغير المناخي. وتشكل الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي ركائز أساسية في نهج رأس الخيمة لتحقيق التنمية الشاملة."

وأضاف سموه: "رأس الخيمة شريك فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف دولة الإمارات في هذا المجال، وتتمثل رؤيتنا من خلال استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 في دعم الجهود المحلية والعالمية الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا للتعامل مع أبرز التحديات العالمية في هذا القطاع. الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي ركائز أساسية في نهج رأس الخيمة لتحقيق التنمية الشاملة."

من جهته قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:" إن الإمارات تُعد من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وإيجاد حلول بديلة بما يدعم التنمية المستدامة، وأن العمل المناخي في الإمارات يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في التمويل والتكنولوجيا والبيئة، وأن استضافة الدولة COP 28 يمثل لحظة مهمة وفارقة في دبلوماسية المناخ الإماراتية، وذلك بتنظيم مؤتمر شامل واستثنائي يمكنه حشد التأثير الكامل للعمل المناخي الدولي".

بدوره قال سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة، التي تستضيف القمة: "لدينا تصور واضح لمستقبل قطاع الطاقة في الإمارة، حيث نراها وجهة رائدة لموردي المنتجات والخدمات الفعالة المستهلكين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من كفاءة الطاقة. ونتطلع لأن تكون الإمارة منصة تتيح للشباب الفرصة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ابتكارات، ومكاناً لزيادة

الوعي المجتمعي بمسؤوليات الاستدامة. لقد اتخذنا بعض الخطوات المهمة نحو ذلك في القمة، بما في ذلك إطلاق خدمات الطاقة المنزلية، وإطلاق مبادرة تدقيق الطاقة الصناعية، وإطلاق نسخة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة، إلى جانب العديد من إعلانات البرامج الأخرى. نحن ممتنون لقيادتنا ورعاتنا وشركائنا وضيوفنا لإنجاح هذه القمة".

ومن أبرز الأحداث التي شهدها اليوم الأول تقديم وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية جائزة الإمارات في إدارة الطاقة ISO 50001 لعام 2022. حيث حصلت بلدية رأس الخيمة على المركز الأول، وحصلت شركتا أدنوك البرية وأدنوك البحرية على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتستند الجائزة إلى تقييم أجرته وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، وتعترف بتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الطاقة.

وفيما يخص موضوع "الإبداع والمساهمة في أهداف المستقبل لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة"، تتماشى القمة مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وتدعم أيضًا مبادرة الحياد المناخي الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050 واستعدادات الدولة للمشاركة في مؤتمر الأطراف (COP 27) الذي يقام في مصر الشهر المقبل، والنسخة 28 من المؤتمر ذاته (COP 28) الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تهدف إلى توفير 30٪ في الكهرباء، و 20٪ توفيراً للمياه، و 20٪ من الطاقة المتجددة في مزيج التوليد بحلول عام 2040.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للبنية التحتية الذكية الشرق الأوسط فرانكو أتاسي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الذي يجمع قادة من القطاعي الحكومي والخاص لمناقشة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كمحرّك أساسي في تعزيز تنافسية واستدامة اقتصاد رأس الخيمة"

وأضاف أتاسي: "تلتزم شركة سيمنس بتطوير التكنولوجيا التي تربط بذكاء أنظمة الطاقة والمباني والصناعات وتحسن الطريقة التي نعيش بها ونعمل بها وتحمي كوكبنا."

وفي تصريح أخر من فينكات رامان، مدير عام، لوسيكو الشرق الأوسط : "نلتزم في مجموعة لوسيكو بجعل الإضاءة تعمل بكفاءة عالية".

وأضاف رامان: "تؤكد مجموعة لوسيكو التزامها بالحياد الكربوني لتحقيق أهداف الاستدامة لعملائها والمجتمع كافة. اعتمدت مجموعة لوسيكو المذكرة الفنية الصادرة عن مؤسسة تشارترد لمهندسي خدمات البناء، وجمعية الضوء والإضاءة والتي توفر إطاراً للعمل على تقييم صناعة الإضاءات. ومع شرح واضح لـلاقتصاد الدائري يحدد TM66 كيف يمكن تبني المبادئ الدائرية من قبل المصممين والمصنعين مثل مجموعتنا".

تنظم القمة من قبل بلدية رأس الخيمة، وتقام في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة وذلك خلال الفترة بين 4-5 أكتوبر الجاري بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومصدر، وأكثر من 10 جهات حكومية في رأس الخيمة.

وتستقطب القمة نخبة من كبار الشخصيات والمتحدثين البارزين بمن فيهم معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبترول، بوزارة الطاقة والبنية التحتية، و سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، و سعادة يوسف أحمد العلي، الوكيل المساعد لشؤون المياه والكهرباء وطاقة المستقبل، بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة مانع السديراوي، القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وسيمنز الشرق الأوسط، ورينو كابريس، الرئيس التنفيذي لشركة "إينوفا" (Enova)، ورحيل أحمد، الرئيس التنفيذي، بنك رأس الخيمة الوطني، وخطاب رئيسي افتراضي من قبل فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام، إيرينا.

ويستمر اليوم الثاني للقمة غداً، بحضور نخبة من كبار صناع القرار والمتحدثين ومنهم معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، بوزارة الطاقة والبنية التحتية، و سعادة عيسى عبد الرحمن الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد بالإنابة لقطاع التنمية الخضراء وتغير المناخ، بوزارة التغير المناخي و البيئة، و سعادة إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، و جوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، و ماركو ماتيني، مسؤول التنمية الصناعية، من اليونيدو، و فواز المحرمي، المدير التنفيذي لشركة مصدر للطاقة النظيفة، و لوك كوشلين، الرئيس التنفيذي لشركة EDF الشرق الأوسط، و هيو ريتشموند، الرئيس التنفيذي لشركة إيدينا - جزء من خدمات كفاءة الطاقة (EESL).

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نبذة عن دائرة بلدية رأس الخيمة و مكتب ريم

تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. و يقوم قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في دائرة بلدية رأس الخيمة بتنسيق تنفيذ إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي

أُنشئت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة - حفظه الله. تهدف الإستراتيجية إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.