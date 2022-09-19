عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: مع انطلاق عام دراسي جديد حافل بالهمة والنشاط والعمل الجاد؛ أعلنت "سرايا العقبة ووتربارك" عن اتاحتها الفرصة للضيوف الصغار لتعلم مهارات الإنقاذ من خلال برنامج "المنقذ الصغير" الجديد، والذي سيتميز بمعلومات ومهارات أساسية في الإنقاذ للأعمار ما بين 5 و15 سنة.

وسينظم برنامج "المنقذ الصغير" أيام 16 و23 و30 من شهر سبتمبر الجاري بين الساعة 9:00 – 10:30 صباحاً، مقابل 15 ديناراً لكل مشارك. كما يرحب البرنامج بالآباء والأمهات الراغبين بالانضمام إلى أبنائهم والمشاركة في هذه التجارب المميزة مجاناً في مدينة الألعاب المائية.

وسيتم استقبال الضيوف المهتمين بالمشاركة في البرنامج من قبل فريق الإنقاذ المؤهل والمعتمد لدى سرايا العقبة ووتربارك، حيث سيقوم الفريق بتوفير التدريبات الأساسية التي عادة ما يخضع لها المنقذين، بما في ذلك إرشادات وقواعد الأمن والسلامة في الماء، وتعليم قدرات التكيف مع البيئة المحيطة وحسن التصرف وسرعة البديهة، بالإضافة إلى تعليم مبادئ الإسعاف الأولي وأساسيات المساعدة لامتلاك مهارات حياتية أساسية التي ستفيدهم للسنوات القادمة. وسيحصل جميع المشاركين في ختام البرنامج على شهادات تؤهلهم ليكونوا منقذين صغار.

كما أعلنت سرايا العقبة ووتربارك عن عرض العودة إلى المدارس الذي يتيح للصغار من عمر 3 – 12 سنة قضاء أروع الأوقات والمغامرات المائية مع المجموعة الواسعة من الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية المشوقة من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 6:00 مساءً، مقابل 5 دنانير فقط. ويسري هذا العرض خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ويتيح هذا العرض لمرافق كبير الدخول بسعر 10 دنانير مع كل طفل، وبالمجان عند الدخول مع أربعة أطفال.

وتتولى شركة "فرح إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن

والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي بالإضافة الى كلايم أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول "سرايا العقبة ووتربارك"، يُرجى زيارة: ar/www.sarayaaqabawaterpark.com.

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نبذة عن سرايا العقبة ووتربارك

تقع سرايا العقبة ووتربارك في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي لتقدم لضيوفها مغامرة مائية مميزة، حيث تُعد الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

تحتضن سرايا العقبة ووتربارك، التي تمتد على مساحة أكثر من 28,500 متر مربع، العديد من التجارب المائية الفريدة التي تقدم مغامرة مميزة لا تُنسى للضيوف، من خلال ألعاب ومرافق ترفيهية استوحت اسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://sarayaaqabawaterpark.com

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آيات أبوهنطش

رقم الهاتف: +971565670700

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