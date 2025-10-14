سيزور ممثلو الجامعات اليابانية الرائدة و منظمة خدمات الطلاب اليابانيين (JASSO) دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودهم لاستقطاب بعض من ألمع طلاب المدارس الثانوية وخريجي الجامعات في الدولة لمتابعة دراستهم في اليابان.

ستشارك هذه المؤسسات في معرض نجاح 2025، وهو أكبر معرض للتعليم العالي في دولة الإمارات، والمقرر إقامته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025.

المؤسسات التالية ستشارك حضورياً في هذا الحدث:

جامعة كيوتو للعلوم المتقدمة

جامعة كيوشو

جامعة ناغويا

جامعة أوساكا

جامعة طوكيو

جامعة تسوكوبا، وجامعة تسوكوبا - فرع ماليزيا

منظمة خدمات الطلاب اليابانيين

يتولى مركز اليابان للتعاون الدولي (JICE) قيادة الحملة الترويجية، بهدف تشجيع الطلاب الإماراتيين على تطوير قدراتهم الأكاديمية في اليابان، حيث سيتولى المركز تنظيم الجناح الياباني في معرض نجاح أبوظبي. وسيتمكن الطلاب المهتمون وأسرهم من لقاء ممثلي أبرز المؤسسات التعليمية اليابانية شخصياً خلال الفعالية.

كما سيشارك في الجناح الياباني عدد من الطلاب الإماراتيين الذين سبق لهم الدراسة في اليابان، ليقدّموا معلومات وتجارب واقعية حول الحياة والدراسة هناك، إلى جانب موظفي مكتب مركز اليابان للتعاون الدولي

في أبوظبي الذين سيقدمون الاستشارات والنصائح للطلاب المشاركين و أسرهم.

توفر الجامعات اليابانية الست المشاركة في الجناح الياباني برامج دراسات جامعية وعليا باللغة اليابانية، إلى جانب برامج باللغة الإنجليزية، خاصة في التخصصات التي تحظى بشعبية لدى الطلاب الإماراتيين مثل هندسة الطيران والفضاء، فروع الهندسة المختلفة، الطاقة المتجددة، العلوم البيئية، التكنولوجيا الحيوية، الروبوتات، العلاقات الدولية و إدارة الأعمال.

تُعد منظمة خدمات الطلاب اليابانيين (JASSO) جهة حكومية تقدم منحاً دراسية وقروضاً طلابية ومجموعة من خدمات الدعم للطلاب اليابانيين و الدوليين في مؤسسات التعليم العالي، كما تدير مراكز تعليم اللغة اليابانية في طوكيو و أوساكا.

قال السيد توكويا كاناموري، المدير العام لمكتب مركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي:"منذ افتتاح مكتبنا في أبوظبي عام 2013، يواصل مركز اليابان للتعاون الدولي JICE دعم الشباب الإماراتي لمواصلة دراستهم في اليابان، حيث تتوفر مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية. الجامعات اليابانية الرائدة تتطلع إلى استقبال ألمع الطلاب من دولة الإمارات، و حالياً يدرس 57 طالباً إماراتياً في اليابان و نأمل أن يرتفع هذا العدد في المستقبل القريب."

