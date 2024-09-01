المنامة، البحرين: يسر ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، والمدعومة من قبل صندوق العمل "تمكين"، استضافة النسخة الثالثة من "ستارت أب بحرين ويكند"، والتي ستقام في الفترة من ١٩ إلى ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز ودعم الأعمال المحلية الناشئة وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في البحرين برعاية كل من ايكيا البحرين، وشركة "كالو"، ومركز "برينك" بتلكو، وشركة تاب للمدفوعات، وشركة "جنرال أسيمبلي" الشرق الأوسط، ومعهد "ريبوت كودينق" للبرمجة، وحاضنة ديوان للأعمال الناشئة، وشركة "تنمو"، وحاضنة "كولكتف هاب" للأعمال، وشركة "سبرنج ستوديوز"، وشركة "اطار" للإنتاج، وشركة "Infinigence" للاستشارة.

وفي هذا الحدث الذي يستمر لمدة 54 ساعة، سيجتمع أكثر من ٢٠٠ من المؤسسين والمصممين والمسوقين تحت سقف واحد لبناء وإطلاق مشاريع ناشئة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتميز هذا الحدث بجو نشط وفعال، مفعم بالإبداع والابتكار، وسيتنافس المشاركون للحصول على جوائز نقدية تُمنح للفرق الثلاثة الفائزة.

تحرص ستارت أب بحرين على تنظيم هذه الفعالية بشكل مختلف على جميع الأصعدة في كل نسخة، ابتداءً من استضافة المتحدث الرئيسي أحمد الراوي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Calo حيث يتمتع بخبرة مميزة كرائد أعمال مبتكر في المنظومة البيئية للشركات الناشئة. وبالإضافة يعود ناثان مينز، المدرب المعروف بخبرته العالمية في توجيه المبادرات الناشئة، للمرة الثالثة لتقديم الإرشادات والتوجيهات لمشاركين "ستارت أب بحرين ويكند".

وتتضمن لجنة التحكيم في هذه النسخة كلاً من حسين حاجي الرئيس الإقليمي للابتكار المؤسسي في "برينك"، زينب خميس رئيسة استوديوهات "سبرينج ستوديوز"، مؤيد المؤيد المدير العام لصندوق الأمل، وفجر الباجاجي المدير العام لصندوق الأمل، وحمد الفهد المدير التنفيذي والشريك الإداري لشركة تجاوز، وحسن حيدر الشريك الاداري لشركة Plus VC.

علاوة على ذلك، سيشارك في ستارت أب بحرين ويكند أكثر من ٢٠ خبيرًا متمرسًا ومرموقًا من مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال، وذلك بهدف تقديم الدعم والإرشاد للمشاركين، بما في ذلك/بينهم: رامي جمال وعماد الكوهجي وعمران العرادي وأحمد حاجي ونورة العسكر ولانا العطار، وعبدالله الريس والكثير غيرهم.

بهذه المناسبة، أكد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل "تمكين" على التزام تمكين بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة. وقال: "نتطلع لفعالية "ستارت أب بحرين ويكند" القادمة بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة. دعمنا لهذه الفعالية يتماشى مع جهودنا المتواصلة لتمكين رواد الأعمال وذلك من خلال تقديم الدعم والتدريب المتخصص. فعالية "ستارت أب بحرين ويكند" وغيرها من الفعاليات المشابهة تلعب دور فاعل في تمكين رواد الأعمال من عرض أفكارهم الرائدة وتحويلها إلى شركات ناجحة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المحلية".

كما عبر خالد الريس، المدير العام لشركة كالو، عن حماسه للمشاركة في النسخة القادمة قائلاً: "هذا الحدث يبرز الروح الريادية النابضة بالحياة في البحرين، ومن الملهم رؤية العديد من الأفكار المبتكرة تنبض بالحياة في فترة زمنية قصيرة. نحن في كالو نفخر بالتعاون مع المنظمين لدعم نمو المؤسسين الشباب الطموحين ومساعدتهم في رحلتهم.”

وعلق أحمد العرادي، المدير العام لشركة تاب للمدفوعات - البحرين، قائلاً: "يسرنا في تاب للمدفوعات دعم فعالية "ستارت اب بحرين ويكند"، مما يعكس التزامنا بدعم الابتكار والنمو في منظومة الشركات الناشئة في البحرين وخارجها. وكأحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة العروض التقديمية، أتطلع بشغف لاكتشاف الأفكار الابداعية التي سيقدمها رواد الأعمال المحليون. ومن خلال ذلك فإننا نجدد التزامنا بمساعدة الشركات الجديدة ليس فقط على الإطلاق، بل أيضًا على التفوق.'"

وأعرب فينسنت فان هيرك، مدير السوق في إيكيا البحرين، عن سعادته برعاية "ستارت أب بحرين ويكند"، مشيراً إلى التزامهم بدعم منظومة الشركات الناشئة في المملكة، قائلاً: "نحن متحمسون للمشاركة في حدث يدعم الابتكار ويمكن رواد الأعمال من تحقيق رؤاهم. هذه الشراكة تعبر عن رسالة إيكيا في دعم المبادرات المجتمعية وخلق بيئات تساهم في تعزيز الإبداع وريادة الأعمال."

وعبرت ليلى رجب، مديرة التسويق في شركة "جنرال أسيمبلي" الشرق الأوسط، عن حماسها قائلة: "جنرال أسيمبلي متحمسة لدعم هذا الحدث والمساهمة في تعزيز مهارات رواد الأعمال الشباب المبدعين والعمل على تطوير مهاراتهم. إن الحماس والإبداع الذي يظهره رواد الأعمال الشباب هو مصدر إلهام حقيقي، ونتطلع لرؤية الأفكار والمشاريع الجديدة التي تنبثق من هذا الحدث."

وقد عبر علي الديري، المؤسس المشارك لشركة DesignEase والفائز السابق بفعالية "ستارت اب بحرين ويكند"، عن تجربته قائلاً: "كانت تجربة مفعمة بالإلهام، وأجد نفسي ملزماً بتشجيع الجميع على الانضمام. لقد ألهمني الحدث بطرق عديدة، خاصة في رؤية المواهب المذهلة التي تقدمها البحرين."

يُعد "ستارت أب بحرين ويكند" الحدث الأبرز في منظومة الشركات الناشئة حيث يوفر فرصًا تفاعلية للتواصل وعرض الأفكار المبتكرة. للحصول على مزيد من التفاصيل وللانضمام، تفضل بزيارة startupbahrain.com/weekend.

-انتهى-

#بياناتشركات