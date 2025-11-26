باسل الهارون: استضافة الكويت للاجتماع تعكس مكانتها كمركز مالي إقليمي يرتقي بالمعرفة ويحفّز الابتكار

فهد التركي: اللجنة تمثل منصة فاعلة لتوحيد الجهود وبناء جسور التعاون والشراكات لتحقيق بنية مالية عربية متكاملة

عالية الحميضي: الاستضافة تعزز دور ساي نت كمركز رائد للبيانات في مجال المعلومات الائتمانية على مستوى المنطقة

الكويت: اختتمت في الكويت أعمال الاجتماع السنوي العشرين للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي تستضيفه شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) للمرة الأولى في دولة الكويت، تحت مظلة صندوق النقد العربي، وبمشاركة نخبة من المسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد ومديري شركات المعلومات الائتمانية من مختلف الدول العربية.

هذا وشهد الاجتماع جلسات مغلقة تناولت مجموعة من القضايا المحورية، من أبرزها سبل تطوير صناعة المعلومات الائتمانية وتعزيز التعاون بين مكاتب الائتمان العربية، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأنظمة التقنية والربط الآلي لتعزيز الشفافية المالية في المنطقة. كما ناقش المشاركون أفضل الممارسات في مجالات التصنيف الائتماني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وعمليات التصنيف الائتماني، وآليات توسيع استخدام البيانات الائتمانية لدعم التمويل المسؤول وتكامل الأسواق المالية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون بين شركات المعلومات الائتمانية والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية (FinTech).

وفي كلمته الافتتاحية، أشار باسل أحمد الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، بأن استضافة الكويت للاجتماع تعكس مكانتها كمركز مالي إقليمي يرتقي بالمعرفة ويحفّز الابتكار، منوهاً إلى تعاظم أهمية الدور الذي تضطلع به شركات المعلومات الائتمانية باعتبارها عنصرًا فاعلًا في تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل اللازم للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

بدوره، أشار الدكتور فهد بن محمد التركي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، إلى أن اللجنة تسعى إلى بناء بيئة مالية متكاملة تقوم على تبادل المعرفة وتوحيد المعايير بين مؤسسات الائتمان العربية. وقال:" الاجتماع السنوي للجنة العربية للمعلومات الائتمانية يمثل محطة رئيسية في مسار التكامل المالي العربي، وهو فرصة لتقوية جسور التعاون بين الدول الأعضاء، ومشاركة أفضل التجارب التنظيمية والتقنية، بما يسهم في بناء منظومة مالية قائمة على الثقة والكفاءة، ونأمل أن تكون التوصيات التي خلص إليها اليوم الأول من الاجتماع نقطة انطلاق نحو مستقبل مالي عربي أكثر قوة واستدامة ".

ومن جانبها، أكدت عالية بدر الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة ساي نت، أن استضافة ساي نت لهذا الحدث الإقليمي تعكس التزام الشركة بتطوير قطاع البيانات الائتمانية وترسيخ مكانتها كمركز رائد للمعلومات الائتمانية في المنطقة، ويتجسّد في بناء شراكات استراتيجية تمتد خارج حدود دولة الكويت. وقالت: "نفخر في ساي نت بتنظيم هذا الاجتماع الذي يجمع نخبة من القادة والخبراء من مختلف الدول العربية، حيث تشكل هذه المنصة فرصة لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة في صناعة المعلومات الائتمانية، لتحقيق أهداف مشتركة وتقديم قيمة مضافة لمختلف القطاعات المستخدمة للبيانات الائتمانية في الكويت بما يتماشى مع أهداف ورؤية الشركة والمتطلبات التنظيمية.”

كما شهد اليوم الأول عروضاً لتجارب ناجحة من عدد من الدول الأعضاء في تطوير وتبادل البيانات الائتمانية، أسهمت في إثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة التطبيقية بين المشاركين من المملكة العربية السعودية، و مملكة البحرين، ودولة قطر، و دولة الإمارات العربية المتحدة، و سلطنة عمان، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، ودولة ليبيا، والمملكة المغربية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع في الكويت ليؤكد التزامها بدعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للبيانات المالية، وتعزيز دور المعلومات الائتمانية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية تحت إشراف صندوق النقد العربي. كما يجسد هذا الحدث الدور الريادي لشركة ساي نت في قيادة الجهود الرامية إلى بناء منظومة بيانات عربية موحدة تدعم الشفافية والاستدامة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر مصاحب للاجتماع بعنوان "مؤتمر الائتمان - من الرؤية إلى القرار" يتيح الحضور لجميع القطاعات المستخدمة للبيانات الائتمانية في الكويت، ويتضمن جلسات موسعة بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص في الكويت لاستعراض التطبيقات العملية للبيانات الائتمانية والتجارب الناجحة من المنطقة في مجالات التمويل والاتصالات والعقار، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون بين شركات المعلومات الائتمانية والشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنيات المالية (FinTech)وإدارة المخاطر الائتمانية.

حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدّم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

