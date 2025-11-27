أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر البنية التحتية الذكية وهندسة المباني "سايبك 2025"، الحدث الرائد الذي عقد في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي، مسلطًا الضوء على مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار في مجال الحماية من الحرائق والسلامة العامة. وقد جمع الحدث، الذي تنظمه سيبكا، المزود الرائد لحلول الأمن والسلامة وتقنيات الحماية من الحرائق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر، نخبة من خبراء وقادة القطاع لتبادل الرؤى واستعراض أحدث التقنيات وإرساء معايير جديدة للحوكمة الذكية والبنية التحتية المتقدمة.

وقد شهد المؤتمر هذا العام إطلاق كتاب "السلامة 5.0: إرساء معايير السلامة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والاستدامة"، من تأليف إبراهيم لاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيبكا وسودهي رانجان سينها، نائب رئيس الحسابات العالمية والاستراتيجية والتسويق القائم على الحسابات في شركة يو إل سوليوشنز. ويتوافر الكتاب حاليًا على منصات عالمية رائدة، مثل بارنز أند نوبل، وبوك بيبي، وبوك توبيا، وأمازون، حيث يعتبر دليلًا عمليًا للقادة في مجال الأعمال والمرافق والتكنولوجيا الذين يتعاملون مع مشهد السلامة المعقد اليوم. ويقدم الكتاب أدوات عدة لتحديد الفرص الناشئة، كما يضع الأطر لتقييم أثر التحولات التكنولوجية على السلامة والأنظمة التأسيسية التي تُمكّن المنظومة من بناء بيئات أكثر أمانًا وذكاءً.

وبمناسبة اختتام الفعالية، أكد إبراهيم لاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سيبكا، أن مؤتمر سايبك يجسد رؤية الشركة الرامية لبناء مجتمعات أكثر أمانًا وذكاءً ومرونة، مشيرًا إلى أن الحدث لم يستعرض حلولًا تكنولوجية رائدة فحسب، بل أسهم في تعزيز التعاون بين القادة العالميين لصياغة مستقبل السلامة من الحرائق وحماية الأرواح. ولفت إلى أن التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في تبني الحلول المتطورة يعكس التزامًا مشتركًا بالابتكار والتميز.

من جهته، قال مايك برونزيل، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق: "وسط هذا العصر الرقمي اليوم، باتت التكنولوجيا المتقدمة ركيزة أساسية لضمان السلامة العامة. وقد شكّل مؤتمر سايبك 2025 منصةً مميزة للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق للتواصل مع الجهات الحكومية والشركات والخبراء التقنيين حول سبل تطبيق معايير وأكواد السلامة الذكية في منطقة تشهد تطورًا متسارعًا". وأضاف: "لطالما كانت أولويتنا تحويل هذه المحادثات إلى استراتيجيات عملية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات في مختلف أنحاء الدولة".

استقطبت دورة هذا العام نحو 36 شريكًا استراتيجيًا وألف مشارك من قطاعات تشمل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة إدارة المباني والجهد المنخفض، إلى جانب الحلول السمعية والبصرية وتقنيات الإضاءة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنترنت الأشياء. ومن أبرز المشاركين في الحدث الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، شركة يو إل سوليوشنز مختبر الإمارات للسلامة، جونسون كونترولز، سيمنز، كاريير، هواوي، وهانيويل، هيتاشي، حلول موتورولا، داهوا، هيكفيجن، تقنيات يونيفيو، أويكس، وتي تي كاي، دونكاستر للكابلات، هانوا، وفوغتيك، وغيرها.

وفي ظل استمرارية تطور القطاع، يواصل مؤتمر سايبك مهمته المتمثلة في تعزيز الحوار والشراكات التي تسهم في دفع مسيرة التقدم. وانطلاقًا من الزخم الذي حققه هذا العام، بدأت شركة سيبكا استعداداتها لتنظيم سايبك 2026، بهدف تقديم دورة أكثر تأثيرًا وتحولًا.

