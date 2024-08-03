دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل شركة سامسونج جلف للإلكترونيات تنظيم سلسلة من الفعاليات المتميزة ضمن مساحتها التفاعلية المبتكرة Galaxy Experience Space في مول الإمارات مع دخول المتجر المؤقت أسبوعه الأخير. وبعد الإطلاق الناجح لهذه المساحة في يوليو الماضي، تواصل سامسونج تقديم تجارب تفاعلية فريدة عبر أحدث أجهزة Galaxy المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتمثلة في هاتفيZ Fold 6 ، وGalaxy Z Flip 6، وسلسلة سماعات Galaxy Buds 3، وساعتي Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra.

وبهذه المناسبة، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسرنا استمرار التواصل مع عملائنا من خلال هذه الفعاليات المبتكرة التي ننظمها ضمن مساحة Galaxy Experience Space. وإلى جانب تسليطها الضوء على قدرات أحدث أجهزتنا، توفر هذه الماسحة منصة للإبداع والمنافسة والمشاركة المجتمعية. وندعو الجميع إلى الانضمام إلينا لاستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأجهزة Galaxy الجديدة في توفير أساليب جديدة للتواصل والإبداع واللعب".

وستتحول Galaxy Experience Space في 2 أغسطس إلى مسرح لعرض إبداعات فناني الراب الصاعدين؛ حيث تستضيف سامسونج، بالتعاون مع DJ Big Hass، مسابقة الراب Unfold Your Beats التي يتنافس فيها المتسابقون لإظهار براعتهم الغنائية باستخدام أي من الكلمات Flip أو Fold أو Unfold أو Flex أو Samsung أو Galaxy أو AI. وسيحظى ثلاثة متنافسين بفرصة للفوز بأجهزة سامسونج.

وسيتركز الاهتمام يومي 3 و4 أغسطس على الألعاب مع استضافة بطولة Call of Duty بالشراكة مع True Gamers. وستستمر المنافسة على مدار يومين متتاليين مع إجراء التصفيات الأولية يوم 3 أغسطس في متجر سامسونج بدبي مول، ومن ثم ينتقل الحدث إلى Galaxy Experience Space في مول الإمارات يوم 4 أغسطس لخوض النهائيات.

يشار إلى أن مساحة Galaxy Experience Space ستبقى مفتوحة أمام الجمهور في الطابق الأرضي السفلي إلى جوار المدخل الرئيسي لمول الإمارات، وذلك يومياً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 منتصف الليل خلال الفترة الممتدة من 11 يوليو وحتى 7 أغسطس. وتسلط الشركة الضوء في هذه المساحة على هاتفيGalaxy Z Fold 6 ، وGalaxy Z Flip 6، وسلسلة سماعات Galaxy Buds 3، وساعتي Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra. وتكشف الشركة في هذه المنتجات عن فصل جديد في تجربة Galaxy AI بالاستفادة من عوامل الشكل المرنة والمتنوعة التي تتسم بها.

نبذة حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

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