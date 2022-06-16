شنزن، الصين: يفتتح المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية أبوابه رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو 2022. خلال المعرض، ستقوم علامة "زوفوو" التجارية بانطلاقة مبهرة، مع طرح منتجات سلسلة "دراغبار" عالية الجودة وتقنية "جين تري" الأساسية للسيراميك. علاوة على ذلك، سيتمّ توزيع الكثير من المفاجآت لعدد من مستخدمي السجائز الإلكترونية.

باعتباره أكثر معارض السجائر الإلكترونية نفوذاً وتأثيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيجتذب المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية أكثر من 1000 شركة عارضة ويرحب بـ 80 ألف زائر من المتخصصين من جميع أنحاء العالم.

يحتل جناح علامة "زوفو" التجارية موقعاً أساسياً في قاعة المعرض، (رقم الجناح: 6050)؛ وتأتي هذه الانطلاقة الرائعة في أعقاب فوز العلامة التجارية بجائزة "الوافد الجديد في حفل جوائز ’فايبراوند‘". زوروا جناح "زوفو"، حيث تنتظركم تجربة اختبار جديدة بالكامل للمنتج، فضلاً عن مجموعة متنوعة من أنشطة الرفاهية في الموقع. وبانتظاركم أيضاً العديد من المفاجآت والفرص لاستغلالها.

تقنية السيراميك الأساسية الجديدة "جين تري"

ستقدم "زوفو" منتجات جديدة باستخدام تقنية السيراميك الثورية "جين تري" الخاصة بها. ستوفر لكم تكنولوجيا "جين تري" التي تم تحديثها تجربة علمية وتقنية جديدة تماماً في التدخين الإلكتروني، من شأنها الحفاظ على معايير السلامة وحس تذوق عالي ومدة حياة أطول. ويعكس التقدم في مجال تقنيات السيراميك الأساسية إصرار "زوفو" على الابتكارات التقنية المتطورة. فهي تعتمد على الرؤى العميقة المستقاة من مجموعة المشاكل المحددة التي يواجهها المستهلكون في القطاع والهدف الأساسي من تجربة المستخدم.

وسيساهم المنتج المخصص للاستخدام الواحد والمجهز بـتقنية "جين تري" في تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير، ومن شأنه أن يصبح إنجازاً يساهم في تطوير القطاع.

لمعرفة المزيد من الأسرار المتعلقة بتقنية "جين تري" الأساسية للسيراميك، يرجى زيارة جناح "زوفو".

منتجات رائدة، مجال التركيز في المعرض

سيشهد المعرض إطلاق منتج "دراغبار 600 إس" الجديد من "زوفو" في منطقة الشرق الأوسط، وهو منتج يجمع بين خصائص البراعة وحكمة فريق البحث والتطوير في "زوفو". يوفر الجهاز الجددي تجربة تذوق ممتازة وخيارات تذوق غنية وتصميم مبهر، ويعدّ المنتج الذي لا بد من امتلاكه لعشاق الموضة لدى حضور جميع أنواع الحفلات. لقد تمكّن هذا الجهاز من اجتذاب قدر كبير من الاهتمام من الزوار خلال الكثير من المعارض الخارجية.

ستقوم "زوفو" أيضاً بطرح منتجي "دراغبار 5000" و"دراغبار 5000 سي"، وهي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد الأولى في القطاع الخالية من السكر التي تحتوي على أفضل نفث وطعم. ويسمح استخدام مادة الإيثيل مالتول بطريقة مبتكرة بتوفير الطعم الحلو في سوائل السجائر الإلكترونية دون إضفاء كمية إضافية من السكر، وتجنيب إدمان السكر الذي يسبب ضرراً لجسم الإنسان، وهو الخيار الأفضل بين مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يفضلون السائل الإلكتروني الخالي من السكر أو الذي يحتوي على كمية قليلة منه.

باعتبارها المنتج الرئيسي لـ"زوفو"، نالت سلسلة "دراغبار" انتباه وإعجاب المستخدمين العالميين منذ إطلاقها. ويساهم كل من الدراسة المتعمقة لاحتياجات المستخدم التي يقوم بها فريق "زوفو"، والاستكشاف المبتكر للتصميم، وتحسين تفاصيل المنتج وتوفير الطعم عالي الجودة في جعل منتجات سلسلة "دراغبار" الخيار المفضل لدى المستخدمين العالميين. كما تحدد هذه الخصائص نمطاً جديداً من السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.

سيتمكن عشاق السجائز الإلكترونية المقدمة من "زوفو" من تجربتها في الموقع. وستكون أيضاً بانتظاركم تجارب منتجات وفيرة وألعاب تفاعلية وهدايا. للشركاء المهتمين بالتعاون، سيكون مستشارو "زوفو" موجودين في الموقع، وسيقومون بتزويدالشركاء بالتفاصيل المتعلقة بسياسة المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف "زوفو" في 29 يونيو حفل إطلاق عالمي لمنتج جديد عبر الإنترنت لعام 2022، سيتمّ خلاله طرح الكثير من المنتجات الجديدة. يقال إن "زوفو" ستدعو 1000 مختبِر فاحص (أو مجرّب)، ونحن بانتظار المفاجآت المذهلة التي ستقدمها لنا "زوفو"! وفي الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو، يمكنكم زيارة "زوفو" في الجناح 6050 في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في دبي.



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لمحة عن "زوفو"

حصلت "زوفو"، وهي العلامة التجارية الجديدة للسجائز الإلكترونية المعبأة مسبقاً، على تقدير القطاع فور إطلاقها في أواخر عام 2021. وتملك حتى الآن خطوط منتجات كاملة تغطي مجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام. إنّ جوهر علامة "زوفو" التجارية هو التجاذب والحيوية، مع التركيز على احتياجات مستخدمي الموضة في المناطق الحضرية. حالياً، تُباع منتجات "زوفو" في أكثر من 70 دولة ومنطقة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وستواصل "زوفو" سعيها لتحقيق قيمة على المدى الطويل وتعزيز التبادلات والتعاون في كلّ من التكنولوجيا والعلامة التجارية وسلسلة التوريد، وتعزيز الابتكار في قطاع السجائر الالكترونية

وتطويره. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.izovoo.com/, ومتابعتنا على "إنستجرام"، و"فيسبوك"، و"تيك توك".

تحذير: يمكن استخدام هذا المنتج مع منتجات السجائر الالكترونية القائمة على السائل الإلكتروني التي قد تحتوي على نيكوتين. والنيكوتين هو مادة كيميائية مسببة للإدمان موجودة في التبغ.