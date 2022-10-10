أكثر الروبوتات تطوراً على مستوى العالم ينضم إلى فرق عمل متحف المستقبل

- الروبوت "أميكا" ستكون قادرة على إظهار أكثر تعابير وجه شبيهة بالبشر مقارنة بأي روبوت آخر

- الروبوت "أميكا" من أكثر الروبوتات تقدماً على مستوى العالم وتحاكي مشاعر الزوار الذين تتفاعل معهم

سيكون زوار متحف المستقبل على موعد مع روبوت جديد متقدم يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع البشر.

وتصف الشركة المصنعة للروبوت "أميكا"Arts Engineered ، بأنه أكثر روبوت متقدم على مستوى العالم وبأنه يمثل أفضل ما وصلت إليه الابتكارات في مجال تكنولوجيا الروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث يتميز بوجه يحاكي الوجه البشري وتعابيره وجسم روبوتي مصمم أيضاً على شكل جسم الإنسان.

وستقوم الروبوت "أميكا" بالترحيب بزوار المعرض والتفاعل معهم وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم في معرض "المستقبل اليوم"، كما ستكون قادرة على إظهار تعابير وجه تحاكي التعابير البشرية بالإضافة إلى حس فكاهة مميز.

ويعد معرض "المستقبل اليوم" أحد التجارب المميزة التي يطرحها متحف المستقبل، حيث يركز المعرض على الطرق المتباينة التي ترسخ فيها التكنولوجيا آفاق مستقبلنا عبر المساهمة في حل التحديات الاجتماعية والبيئية.

ويضم معرض "المستقبل اليوم" في متحف المستقبل كذلك أكثر من 50 منتجاً ونموذجاً، ومنها نماذج أولية ومنتجات مبتكرة تركز على مستقبل خمس مجالات حيوية في مجتمعات المستقبل الذكية والمستدامة وهي إدارة النفايات، والبيئة، والأمن الغذائي، والزراعة، وتخطيط المدن.

#بياناتحكومية

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نبذة عن متحف المستقبل:

متحف المستقبل هو أول متحف من نوعه في العالم يرسم تصوراً جديداً مغايراً للمستقبل ويشكّل بتصميمه الفريد المبتكر موطناً لبيئات مستقبلية غامرة تأخذ زواره في رحلة ملهمة تمكّنهم من تصوّر المستقبل الذي يتطلعون إليه. ويرسم المتحف، من خلال الموضوعات

المميزة التي يقدمها، نسخة مستقبلية لما سيكون عليه عالمنا بعد 50 عاماً من الآن، ويتيح المتحف لزواره تجربة غير مسبوقة تحاكي الحواس وتدمج في تجربة متكاملة العلم والتكنولوجيا لتهيئ الزائر ليكون جزءًا من استشراف المستقبل، لتمكين الإنسانية من تصور غد واعد بكل احتمالاته الممكنة.

ويعتبر متحف المستقبل من أكثر المشاريع تطوراً وطموحاً بتصميم خارجي مبدع لا مثيل له، وهيكل انسيابي استثنائي ملهم يرتفع 77 متراً عن سطح الأرض ويتكون من 1024 لوحة فريدة من الفولاذ، مع واجهة مزينة بالخط العربي تعرض ثلاثة اقتباسات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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تسنيم حجازي

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