دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: حصدت "ماج"، المطوّر العقاري الرائد في دولة الإمارات، جائزة "أفضل مشروع ضيافة للعام" عن مشروع "ذا ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد" الذي يعدّ جزءاً من منتجع كيتورا، وذلك خلال حفل جوائز "بيوت 2024"، حيث قام حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت بتسليم الجائزة للشركة، تكريماً لدور المشروع في الارتقاء بمعايير الفخامة في قطاع الضيافة بدبي.

وتحتفي جوائز "بيوت" بالمشاريع العقاريّة الرائدة التي تضع معايير جديدة في التصميم والابتكار والتأثير على السوق، وقد أُعلن عن الفائزين خلال حفل حضري أقيم في "أتلانتس ذا رويال" يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، بحضور مجموعة من قادة ورواد القطاع العقاري.

وقال نيل جايكومار دادلاني، المدير التنفيذي للمبيعات في "ماج": "فخورون بالحصول على هذه الجائزة عن مشروع " ذا ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد" الذي يجسّد التزامنا بتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى تجمع بين الفخامة وأرقى معايير الصحة والاستدامة. يعكس هذا المشروع رؤيتنا في تطوير مساحات معيشية حديثة توفرّ للسكان والزوّار تجربة استثنائية تمتاز بالراحة والخصوصية والتواصل مع الطبيعة. ومع استمرارنا في تحسين وتطوير مستقبل المعيشة الفاخرة فإنّنا نؤكد التزامنا كذلك بتنفيذ مشاريع تعيد تعريف معايير القطاع".

ويقع مشروع " ذا ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، أول منتجع معتمد بالكامل للرفاهية والصحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتألف من 200 وحدة موزعة على 7 مبان، إضافة إلى 12 منزلاً فخماً حيث يضم كل منزل منها موقفاً حصرياً لليخوت. ويقدّم المشروع للملاك مجموعة من المرافق العالمية، بما في ذلك مركز صحي متكامل ونادٍ خاص للأعضاء، ونادٍ خاص للسيدات، وآخر للأطفال، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، وكورنيش بطول 550 متراً، ومساحات تجارية تركّز على المنتجات العضوية والمستدامة، ومواقف للسيارات مع خدمة الفاليه على مدار الساعة، كلّ ذلك ضمن مجتمع مسوّر يمتاز بإطلالاته الفريدة على محميّة رأس الخور للحياة البريّة وبرج خليفة وميناء خور دبي ومنطقة ميدان.

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