أبوظبي: أعلنت وكالة "رويترز" عن أول مجموعة من المتحدثين المشاركين في النسخة الافتتاحية من قمة "رويترز نيكست الخليج"، المقرر انعقادها في أبوظبي في 22 أكتوبر 2025. ويضم البرنامج أكثر من 40 خبيرًا، من بينهم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إعمار"، ودينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "هاش كي كابيتال".

وتُعد قمة "رويترز نيكست الخليج" نتاج تعاون بين "رويترز إيفنتس" وغرفة الأخبار العالمية في وكالة "رويترز"، وستجمع بين أكثر من 350 من القادة العالميين وصنّاع القرار والمديرين التنفيذيين في العاصمة الإماراتية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأعمال والمجتمع والعالم. وتُعد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الشريك الرسمي للمدينة المضيفة لهذا الحدث البارز.

وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية ومالية وتقنية واجتماعية متسارعة، تأتي استضافة أبوظبي للقمة في توقيت مثالي، كونها مركزًا عالميًا للابتكار والأعمال. وتوفر القمة منصة حوارية للقادة لاستشراف المستقبل. وتشمل القائمة الأولى للمتحدثين:

سنان أولغين، زميل بارز في مركز "كارنيغي أوروبا"، ومدير مركز "إيدام"

معالي خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي ل"مؤسسة دبي للمستقبل"

محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إعمار"

لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث

دينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة "هاش كي كابيتال"

يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو

عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لشركة Saudi Technology Ventures (STV)

معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية بدرجة وزير

وقالت أليساندرا جالوني، رئيسة تحرير وكالة "رويترز": "نحن نُوحد كبار المؤثرين وصنّاع القرار من مختلف القطاعات والحكومات في قمة ’رويترز نيكست الخليج‘، لأننا في أوقات التغيير نحتاج إلى ظهور قيادات قوية تقود دفة المستقبل."

وتتناول أجندة القمة ستة محاور رئيسية:

الجغرافيا السياسية: تتجه دول الخليج، مثل غيرها من مناطق العالم، لإعادة تشكيل علاقاتها السياسية والاقتصادية بعد عام انتخابي عالمي، وسط توجه متزايد نحو فك الارتباط والعولمة العكسية.

الاقتصاد والأسواق: تشهد دول الخليج نموًا اقتصاديًا متسارعًا، مع توقعات بنمو يتجاوز 4.4% في عام 2025، وهو ما يعادل أكثر من ضعف التوقعات لعام 2024.

القطاع المالي والمصرفي: يشهد قطاع الخدمات المالية في المنطقة تحولاً جذريًا مدفوعًا بالتطورات الرقمية، مع توقعات بأن يصل حجم سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بحلول 2027.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: باتت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، مع تركيز خاص على تطوير نماذج لغوية عربية مدعومة ببيانات محلية.

المناخ والاستدامة: تواجه المنطقة تحديات مناخية ملحة كارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، مع تسليط الضوء على التحول بعيدًا عن النفط، لا سيما بعد استضافة دولة الإمارات لقمة COP28.

القيادة في الأعمال: مع ما يشهده العالم من اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تزداد الحاجة لقيادات فاعلة قادرة على إعادة بناء الثقة وقيادة مسيرة التحول.

ومن جانبه، قال جوش لندن، رئيس "رويترز بروفيشنال": "فهم الحاضر هو نقطة الانطلاق لبناء مستقبل أفضل. ويعكس مستوى المتحدثين التزامنا بتقديم تحليلات دقيقة ومؤثرة لصناع القرار في الشرق الأوسط. كما أن توسيع فعاليات ’رويترز نيكست‘ لتشمل أبوظبي، إلى جانب إطلاق الاشتراكات الرقمية والموقع العربي الجديد قريبًا، يؤكد على أهمية المنطقة بالنسبة لنا."

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