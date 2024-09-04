المنامة، مملكة البحرين: أعلن مستشفى رويال البحرين مشاركته كراعيًا ذهبيًا للنسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهدف تحفيز الشباب على الانخراط في عالم ريادة الأعمال وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لرواد الأعمال البحرينيين ولتبادل الأفكار والخبرات في هذا المجال.

ويسعى مستشفى رويال البحرين إلى المساهمة الفاعلة في مسيرة النهوض والارتقاء بالمجتمع البحريني وخصوصاً فئة الشباب، حيث تأتي مبادرة المستشفى انطلاقًا من التزامه المتواصل في دعم كافة الجهود الوطنية إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، وأبرزها مجال ريادة الأعمال من أجل الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد جواهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيمزهيلث الطبي ورئيس مستشفى رويال البحرين: "يسر إدارة مستشفى رويال أن تكون ضمن المساهمين الفاعلين في دعم هذا الملتقى الموجّه للشباب، حيث نتطلع من خلال هذه المساهمة إلى بناء جيل قادر على تحقيق النجاح والابتكار، مما ينعكس إيجابيًا على رفد السوق المحلي بالكفاءات الوطنية الشبابية، ويترجم التوجهات السامية للقيادة الحكيمة ويحقق أهداف رؤية مملكة البحرين 2030".

جدير بالذكر أن الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكروشباب"، يشكل منصة حوار وإلتقاء بين الشباب البحريني تسهم في تحول المزيد منهم نحو ريادة الأعمال ودعمهم لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات تجارية ذات مستوى عالمي، حيث يشارك في الملتقى سنوياً نخبة من الخبراء على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد، كما يستهدف هذا الملتقى طلبة الجامعات، سيدات ورجال الأعمال، ورواد الأعمال، وحاضنات الأعمال، والمحافظ الاستثمارية، وقيادات ومنسوبي الجهات الحكومية.

-انتهى-

#بياناتشركات