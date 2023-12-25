دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقام برنامج "رحلة المنتجات العضوية الأوروبية" التابع للاتحاد الأوروبي حفل عشاء مميز للشركات مساء يوم 14 ديسمبر 2023 في الساعة 19:00، وذلك في مطعم مايكوم دبي الفاخر. وضمت الفعالية أبرز الشخصيات في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي إضافة إلى المستوردين والموزعين وتجار الجملة وسلاسل متاجر البقالة ومتاجر المنتجات العضوية والمدونين المشهورين في مجال التغذية. واستعرضت الفعالية مجموعة من المنتجات العضوية الأوروبية اللذيذة، بما في ذلك زيت الزيتون الطازج والزيتون ومنتجات الألبان العضوية.

وشكلت الفعالية فرصة للقاء ممثلي المؤسسات المشاركة، وتعزيز روابط التعاون إضافة إلى تذوق المنتجات العضوية الأوروبية اللذيذة. حيث وفرت أجواء مطعم مايكوم دبي المكان المثالي لإجراء مناقشات هادفة حول فرص التعاون المحتملة. كما اطلع المشاركون عن كثب على برنامج "رحلة المنتجات العضوية الأوروبية"، والمبادرات التي يقوم بها، إضافة إلى طرق الإنتاج العضوي والمنتجات عالية الجودة. حيث قدم ممثلو المنظمات المشاركة معلومات وافية، كما جرت مناقشات حول آفاق التعاون والشراكات المحتملة في مجال المنتجات العضوية.

لم يقتصر حفل العشاء على الاستمتاع بمذاق المنتجات العضوية الأوروبية المميز، بل شكل منصة للتواصل وتبادل المعلومات. حيث غادر الحضور الفعالية مزودين بفهم أعمق لـبرنامج "رحلة المنتجات العضوية الأوروبية"، إضافة إلى المعلومات اللازمة لاستكشاف طرق عمل جديدة وتعزيز مشاركتهم في قطاع المنتجات العضوي.

تهدف حملة المنتجات العضوية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وزيادة الوعي لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بكل ما يتعلق بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا، وذلك بمشاركة التعاونية الزراعية والغذائية من اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، والرابطة الوطنية للمنتجات العضوية من بلغاريا.

#بياناتشركات

-انتهى-