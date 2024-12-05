اللواء الشيخ راشد المعلا: نُثمِّن جُهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء الهادفة إلى تعزيز آليات التعامل الفوري في حالات الطوارئ

يوسف آل علي: التمارين المُشتركة فرصة لتنسيق جُهود الجهات المعنية باستدامةِ الخدمة، وتطوير منظومة قادرة على مُجابهة التحديات

الإمارات العربية المتحدة: نظّمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تمرينًا مشتركًا للتعامل مع الحالات الطارئة في إمارة أم القيوين، وذلك بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة. حضر التمرين سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية، فضلاً عن الفرق الفنية والإدارية المختصة.

شارك في التمرين ممثلون عن مختلف الجهات المحلية والاتحادية المعنية، شملت كل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، القيادة العامة للدفاع المدني أم القيوين، بلدية أم القيوين، أم القيوين الذكية، الحرس الوطني، الإسعاف الوطني، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين، مركز الصحة العامة بأم القيوين، مستشفى أم القيوين، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أم القيوين، إلى جانب محطة نقاء لتحلية المياه.

وأشاد سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، بجهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية في إمارة أم القيوين، وثَمَّن حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير آليات التعامل الفوري ورفع كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ، وتحقيق السرعة اللازمة للتعافي الذي يصب بدوره في صالح ترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع.

من جانبه قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "تحرص شركة الاتحاد للماء والكهرباء على تعزيز الجاهزية للتعامل مع شتى حالات الطوارئ، ومن بينها الحالات المفترضة لانقطاع إمدادات المياه والطاقة الكهربائية، والتي قد تنتج عن أسباب متنوعة خارجة عن إرادة الجهات المسؤولة، لذلك تنظم الشركة مثل هذه التمارين بصفة دورية، وتجمع فيها شركائها الاستراتيجيين من جميع القطاعات، وترى فيها فرصة لتنسيق الجهود، وتطوير منظومة متقدمة قادرة على مجابهة التحديات والظروف الاستثنائية".

وأضاف: "من خلال محاكاة سيناريوهات انقطاع الخدمة، نعمل على تطوير استراتيجيات الاستجابة والتعافي، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان تطويق الأزمات المحتملة وتقليل التأثيرات الناتجة عنها إلى الحد الأدنى".

وأكد علي المازمي، رئيس إدارة استمرارية الأعمال في شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مدير التمرين، أن التمرين يحاكي آثار وتداعيات حالات الانقطاع في الخدمة، حيث يتم تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وقياس جهود الاستجابة والتعافي التي تجري أثنائها، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية والمسؤولة، لافتًا إلى أن التمرين يتضمن مناقشات مُفصَّلة، وتقييم شامل للإجراءات، حيث يتم الوقوف على نقاط القوة، ورفع التوصيات النهائية بفرص التحسين والتطوير.

يذكر أن التمرين تضمن عرض تعريفي عن محطة نقاء لتحلية مياه البحر في إمارة أم القيوين، وتعدّ واحدة من أكبر محطات التحلية العاملة بنظام التناضح العكسي عالي الكفاءة على مستوى العالم، وتمثل المحطة مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمًا للمساعي الوطنية الهادفة إلى استدامة إمدادات المياه العذبة وخفض مؤشر ندرة المياه.

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