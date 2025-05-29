دبي: استضاف "متحف المستقبل" في دبي، دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطّلع رئيس الوزراء اللبناني، خلال جولة في أروقة المتحف، رافقه فيها ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، على المعالم المعمارية الفريدة للمتحف، الذي يُعد أيقونة هندسية ومعمارية عالمية، ودوره كمركز عالمي لاستشراف المستقبل، ومنصة تجمع بين صناع القرار والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة، تعرف رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له، على أحدث التجارب التفاعلية والابتكارات التقنية والعلمية التي يقدمها المتحف، والتي تسلط الضوء على التحديات والفرص التي ستواجه البشرية في العقود المقبلة، واستمعوا إلى شرح مفصل حول رسالة المتحف في تحويل المعرفة إلى تجربة حيّة، ودوره في تحفيز الحوار العالمي حول مستقبل المجتمعات، وجهوده في دعم المبادرات التي تُسهم في بناء غد أفضل للأجيال القادمة.

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